"Musím říct, že to bylo nejlepší soustředění, na kterém jsme byli. Bez zranění, skvělá práce od všech hráčů i lidí, co tu byli. Udělali jsme spoustu práce, nepamatuju si, kdy jsme měli ke všemu takové podmínky," pochvaloval si Trpišovský.

Výprava z Edenu strávila v příjemném podnebí portugalského Algarve tři týdny. "Vyplatilo se jet na jedno dlouhé soustředění, protože jsme ušetřili cesty mezi soustředěními. Díky tomu jsme měli víc času na videa ze zápasů. Těžko bych na pobytu hledal nějakou skulinku," pokračoval.

Jedinou drobnou starost měl trenér pro zmiňovaný třetí vzájemný zápas s brankáři. Ondřej Kolář a Kinský dostali volno, Kovář musel odcestovat zpět do Prahy, tak společně s Mandousem nastoupil trenér brankářů Štěpán Kolář.

"U Ondry to bylo spíš z preventivních důvodů. Na doporučení fyzioterapeutů vzhledem k zátěži, kterou tu absolvoval, v zápase nechytal," vysvětloval Trpišovský.

Při pohledu na sestavu se dá předpokládat, že blíže k ideální jedenáctce měla ta v červenobílých dresech. "Bylo to poskládané z hráčů, kteří tu předvedli výbornou výkonnost a připravenost, ale těch hráčů tam mohlo být víc. Chtěli jsme to mít trošku vyvážené i na druhé straně, aby mladším hráčům pomohli ostatní kluci. Všichni, kteří nastoupili v červenobílé sestavě, si to za ten pobyt zasloužili," dodal trenér.

Červenobílí – Modří 3:1 (3:1)

Branky: 8. Masopust, 23. Krmenčík, 36. Bah – 6. Oscar

Červenobílý tým: Mandous – Masopust, Ousou, Kačaraba, Plavšić – Ševčík, Holeš – Bah (52. Traoré), Lingr, Schranz – Krmenčík

Modrý tým: Š. Kolář – Obadal, Talovjerov, Prebsl, Oscar – Hromada, Madsen – Horský, Stanciu (56. Samek), Blecha (46. Alijagić) – Tecl

