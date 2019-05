Tréninkové centrum je posprejované nápisy ze všech stran - nejčastěji Smrt Plzni! s černými nebo červenými písmeny. Nápisy jsou na zdech areálu, na sousedním zeleném teplovodu, ale také na samotném vchodu, kde na vstupním domečku je černě přeškrtnutý znak Viktorie se signaturou SKS Hool's, která je také na více místech.

Nápis Viktoria je přeškrtnutý a nad ním je "Zkurvená". Dalším častým podpisem sprejerů je RWD Slavie (fanouškovská skupina Red White Destiny).

V areálu už byla ráno podle správců plzeňská kriminálka, škody se budou určitě pohybovat ve statisících korun. Největší škody jsou právě na fasádě objektu u vjezdu. Silně posprejována je také lávka přes Mži z hlavního do tréninkového areálu. Objevuje se tam i černý nápis "12. 5. - zemřete!"

Tvrdík se od činu distancoval a slíbil úhradu škody. "Všichni ti, kteří poničili areál Viktorie Plzeň, jsou jen sprostí vandalové. Je to hnus, který se sportem nemá nic společného. Stydím se a jménem klubu distancuji," napsal předseda představenstva Slavie na twitteru.

