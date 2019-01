Zatímco Česká republika úpí pod sněhovými přívaly, tak fotbalisty Slavie budí příjemné sluníčko a šum vln Středozemního moře. Aktuální lídr FORTUNA:LIGY je totiž ve druhé polovině desetidenního soustředění ve španělské Marbelle.

„Našli jsme zde výborné podmínky, úplně všechno je na nejvyšší úrovni,“ pochvaluje si obránce sešívaných Michal Frydrych.

Vzhledem k tomu, že hotel je přímo u moře, neběhají svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského pouze na tréninkovém hřišti, ale také po pláži.

„Je to o hodně příjemnější než běhat pořád dokola a na moře se kouká lépe než na ty stále stejné tváře na hřišti,“ usmívá se Frydrych.

Počasí málem nedovolilo odlet

Žádné úsměvy byste ale na tvářích slávistů nenašli při odletu z Prahy. Přesně v moment, kdy měli vzlétnout z Letiště Václava Havla, přišla sněhová bouře a výprava seděla tři hodiny v letadle, než se konečně mohlo nastartovat a odletět. „Nebylo to příjemné, ale nemohli jsme to nijak ovlivnit. Podle zpráv o počasí jsme odletěli doslova za pět minut dvanáct,“ přiznává záložník Jan Sýkora.

Soustředění je kondiční, žádný přípravný zápas není v plánu. Ten slávisté sehrají až po návratu, příští víkend proti druholigovému Ústí nad Labem. A hned poté se vydají na druhý zahraniční kemp, na herní soustředění do Portugalska.

„Klima v Česku je složité. V Edenu máme dvě tréninková hřiště a starší umělku. Museli bychom hodně cestovat, využívat také Xaverov. Jsme tedy rádi, že máme možnost letět pryč,“ těší slávistického trenéra Trpišovského. I pro něj je krátká zimní příprava něčím novým „Pro všechny trenéry je to atypické. Končili jsme až 17. prosince a liga startuje 8. února. Přípravu jsme tomu museli uzpůsobit,“ dodává.

Náročnost jeho tréninků je pověstná, ale nese své ovoce. „Fanoušci vidí, že v závěrech zápasů dokážeme soupeře mačkat. Náročná příprava je všem ku prospěchu a věřím, že se nám to v závěrečných kolech vrátí. Čekají nás těžké zápasy,“ míní Michal Frydrych.

Van Buren je zpátky v plném zápřahu

Na soustředění potí slávistickou uniformu i trojice posil Ševčík, Masopust i Král. A vlastně označení „nová posila“ se dá použít i u útočníka Micka van Burena, který kvůli zranění prakticky rok nehrál.

„Nastoupil jsem snad do dvou zápasů, to se mi ještě nestalo. Cítím se ale dobře a jsem připraven,“ hlásí oblíbenec fanoušků, který prodělal v roce 2018 dvě těžká zranění. „Bylo to náročné, ale jsem člověk, co přemýšlí pozitivně. Díky tomu a lidem, kteří mě podporovali, jsem vše zvládl,“ říká nizozemský útočník.

Odhodlání a na tvářích úsměvy. Slávisté jsou v dobrém rozpoložení a je vidět, že na čele tabulky nezimují náhodou.