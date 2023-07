Čtvrtý zápas, čtvrtá výhra. Ano, výsledky v přípravě nejsou to rozhodující, ale když se daří, i se trénuje lépe. Fotbalisté Slavie na závěr soustředění v rakouském Aigenu porazili anglické soupeře z týmu Queens Park Rangers 3:0 a z herního kempu se tak zpět do Prahy vrátí se stoprocentní bilancí.

Slávisté na závěr rakouského soustředění porazili Queens Park Rangers 3:0. | Foto: SK Slavia Praha

Góly do sítě klubu ze západu Londýna vstřelili Provod, Oscar a van Buren. Poprvé v základní sestava naskočil Tomáš Vlček, dvaadvacetiletý záložník navíc dostal kapitánskou pásku, aby si na něm později mohl smlsnout klubový pokladník.

„Známe ho dlouho, je to asi pět let, co s námi začínal. Absolvoval s námi nějakou část sezony, pak byl na hostovačkách. Teď už v kádru stoprocentně zůstane a bude hrát, myslím si, že je to budoucnost Slavie, hlavně morálně a charakterově,“ chválil svého svěřence trenér slávistů Jindřich Trpišovský.

Slavia přejela Podbrezovou. Parádně se trefil Masopust

„Jsme spokojení, že se nikdo nezranil a splnili jsme zátěž i v tom horku, které nás potká i během sezony. Celkem jsme spokojení,“ dodal šéf slávistické kabiny.

Slavia - Queens Park Rangers 3:0 (2:0)

Branky: 14. Provod, 17. Oscar, 67. van Buren. Slavia: Kolář – Holeš, Ogbu, Vlček – Douděra (70. Ogungbayi), Provod (75. Hronek), Oscar (Jurásek M.), Lingr, Schranz – van Buren (Pech Da.), Chytil (Konečný).

Generálku odehrají „sešívaní“ 16. července doma proti Drážďanům.

MOL Cup zná program předkola nové sezony. S kým se utkají Pražané?