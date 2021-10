Hit podzimu rozhodl ve 42. minutě premiérovou brankou v české nejvyšší soutěži Lukáš Haraslín. Právě po faulu na něj byl předtím vyloučen hostující stoper Aiham Ousou.

„Jsem strašně spokojený. Odehráli jsme podobné utkání jako ve čtvrtek s Rangers,“ jásal kouč vítězů Pavel Vrba.

Sparťanský lodivod si pochvaloval ofenzivní sílu mužstva. „Slavii jsme zatápěli jak už dlouho nikdo. Myslím si, že máme zajímavé typy hráčů, kteří jsou rychlí a dokážou jít do soubojů. To je velká výhoda,“ zářil Vrba, který měl na sobě opět vítězný zelený svetr. „To se uvidí, jak dlouho ho budu ještě nosit,“ smál se dobře naladěný Vrba.

Prý dneska klíč od Prahy změnil majitele. Víte o tom něco?! VLÁDCI PRAHY! #acsparta pic.twitter.com/GnQKsRqD7c — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 3, 2021

„Nemyslím si, že jsme v prvním půli byli horším týmem. Náš výkon nebyl top, ale rozhodně bych nesouhlasil, že jsme byli do vyloučení horší,“ řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Brzké vyloučení Aihamu Ousouvi nevyčítal. „Aiham je mladý hráč, učí se. Předcházela tomu situace, kde jsme měli udržet balón na půlce, ale místo toho přišla ztráta. Dvakrát řešil situaci za někoho jiného,“ upozornil Trpišovský, který na stoperu nemohl využít zraněného Ondřeje Kúdelu. „Ondra nemohl hrát ani s injekcemi na bolest.“

Trpišovský poslal do druhé půle Nica Stanciua a poté i rychlonohého Srdjana Plavšiče, dalšího ex-sparťana. „Chtěli jsme přes standardní situaci nebo běžecký souboj zápas vyrovnat, ale když jsme se do těch situací dostali, tak jsme to neřešili dobře,“ litoval kouč. „Zápasy se lámou ve vápně, my naše šance nevyřešili a Sparta ano,“ konstatoval.

Každá série jednou končí.



Ta naše skončila po 54 zápasech v lize bez porážky a 14 derby. Teď začínáme zase od nuly, vrátíme se silnější! ? #300derby #spasla pic.twitter.com/DkzH6gNPtp — SK Slavia Praha ??? (@slaviaofficial) October 3, 2021

„Že skončila nějaká série, je mi teď jedno. Jediné, co se počítá, jsou body a vítězství. My jsme body ztratili a náš konkurent má tři body navíc. Mrzí mě, že jsme přišli o body a prohráli derby. V lize to bude boj, špička je vyrovnaná.“