Mustafa Yatabaré

Mustafa Yatabaré je šestatřicetiletý reprezentant Mali, který je v Sivassporu už prověřený. V tomto tureckém klubu začíná už svoji čtvrtou sezonu, přičemž v těch předchozích odehrál 31, 32 a 33 zápasů a zapsal jednou 13 a dvakrát 10 branek. V letošních prvních pěti ligových zápasech zatím vyšel střelecky naprázdno.

Yatabaré má za sebou každopádně hodně zajímavá angažmá. S fotbalem začínal ve Francii, kde se postupně propracoval až do kádru Guingampu ve druhé nejvyšší soutěži. Zazářil zejména v sezoně 2012/13, kdy nastřílel ve třiceti zápasech úctyhodných 23 branek. V dalším ročníku už jich ale přidal jen jedenáct a přišlo stěhování do tureckého Trabzonsporu. Odtud si Yatabaré ještě odskočil na hostování do Montpellier, kde přidal čtyři branky, ale od ročníku 2016/17 působí už jen v Turecku. Zahrál si tam za Karabukspor a Konyaspor a od sezony 2019/20 hájí barvy Sivassporu. V dresu reprezentace odehrál přes třicet utkání a sedmkrát se radoval z branky.