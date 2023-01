Slavia zničila Jablonec. Rozjel ji ovšem až příchod van Burena

/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Slavie vstoupili do další části FORTUNA:LIGY domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. Dlouho to ale takové kanonádě nenasvědčovalo. Ještě po hodině hry platil stav 1:1 (góly Jurečka a Jovovič). Pak trenér Trpišovský poslal na hřiště útočníka van Burena, který podzim strávil na hostování v Liberci a o pár minutě později to bylo zásluhou jeho trefy a následné přihrávky Lingrovi o dva góly. Výsledku pak daly konečnou podobu dvě trefy M. Juráska. Slávisté tak využili zaváhání Plzně, doma prohrála s Hradcem a hned po úvodním kole roku 2023 ji vystřídala na čele tabulky!

Slávisté na domácím trávníku rozstříleli Jablonec 5:1. | Foto: CPA