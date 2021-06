„Je to nová výzva, těším se na ni moc! Je to pro mě velký krok vpřed, nová kapitola. Věřím, že se Slavií získám spoustu trofejí. Jak jsem řekl, těším se opravdu moc!“ řekl Ivan Schranz v rozhovoru pro klubový web po podpisu tříleté smlouvy.

Nad nabídkou českého šampiona, s nímž si zahraje o Ligu mistrů, podle vlastních slov neváhal. „Slavia je top klub, jeden z nejlepších v Evropě. Mám radost, že v klubu můžu být.“

V sešívaném dresu by rád navázal na úspěšnou sezonu v Jablonci. Během ročníku 2020/2021 nastoupil do 28 ligových zápasů, ve kterých zaznamenal 13 branek. Dvěma góly se také prosadil v kvalifikaci Evropské ligy. Na svém kontě má také gól za slovenský národní tým v zápase proti České republice.

„Sezona byla super, dařilo se mužstvu, dařilo se i mně. Přicházím do Slavie s tím, že na to budu chtít navázat, chci posunout svoje i týmové hranice,“ uvedl.

Jablonec opačným směrem získal na stálo oporu zadních řad Jaroslava Zeleného a na roční hostování s následným přestupem přichází gólový rychlík Tomáš Malínský.

Zelený byl důležitým článkem v jablonecké defenzivě, během sezony patřil ke stabilním členům sestavy a zejména v jarní části ligy předváděl velmi kvalitní výkony. Staronová tvář v jabloneckém dresu podepsala smlouvu na tři roky.

Zkušený fotbalista Tomáš Malínský patří k nejrychlejším hráčům v české lize. Na jaře hostoval v Mladé Boleslavi, za kterou si pod trenérem Jarolímem připsal třináct ligových startů a čtyři gólové asistence.

„Pevně věřím a doufám, že se v Jablonci znovu nastartuji. Postupně se do toho musím dostat a doufám, že na Střelnici to bude úspěšné a kvalifikujeme se do základní skupiny některého z evropských pohárů,“ svěřil se Tomáš Malínský, který by měl v Jablonci oblékat dres s jeho oblíbeným číslem 6.