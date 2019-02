Popáté v řadě proti Severočechům za tři body. Fotbalisté Slavie v rámci 20. kola FORTUNA:LIGY zdolali Teplice 2:0 a navýšili náskok na čele tabulky na šest bodů. Víc než osmdesátiminutové střelecké trápení ukončili z penalty Tomáš Souček a poté i navrátilec po zranění Mick Van Buren.

První duel jarní části ligy, který Eden přivítal, začal podle očekávání tlakem domácích. Už v páté minutě se dostal ke slušné příležitosti Jan Bořil, kterého uvolnil rychlonohý Peter Olayinka. Jeho petelice však mířila pouze do Tomáše Grigara – mimochodem bývalého gólmana rivala z Letné.



Slávisté se postupně dostali do pohody a sevřeli Severočechy na jejich půli. Jakoby si ale nemohli vzpomenout na svou podzimní lehkost. Tu připomněl až v osmnácté minutě kapitán Milan Škoda, který po dlouhém autu Petra Ševčíka vystřihl učebnicové nůžky – jenže pouze do horní tyčky.

Tepličtí se za úvodní pětačtyřicetiminutovku dostali k jedinému střeleckému pokusu, a ještě nepřesnému. Soustředili se na defenzivu (stejně jako v prosinci na Spartě). Kličky či centry sešívaných tak pravidelně ztroskotávaly na stoperech či becích, popřípadě mířily na tribunu.



Vršovické navíc pronásledovala smůla. Nejvíce zmíněného Škodu: ve chvíli, kdy se slávisté ke konci poločasu trápili, se paradoxně rozběhl do nadějného samostatného úniku. Jen pár sekund před hvizdem šikovně vyšachoval obranu, zkušeně zasekl – a podruhé míč namířil jen do břevna.

Záchrana na poslední chvíli

Jak první půle skončila, druhá začala. Domácí sevřeli svěřence Stanislava Hejkala v jejich vápně, vytoužená trefa však ne a ne přijít. Blízko byl znovu Škoda, ve vápně se ovšem srazil s Josefem Hušbauerem. Tomu se také nedařilo, byť slavil jubileum: v nejvyšší soutěži nastoupil k 250. utkání.



Ofenzivní zmar Pražanů pozvedl až příchod druhého nejlepšího střelce soutěže Miroslava Stocha. Slovenský reprezentant, jenž na podzim slavil gól dvanáctkrát, se nabízel, ukazoval, dokonce vybídl ke střele Jaromíra Zmrhala – jenže vedoucímu celku FORTUNA:LIGY nebylo přáno.

V 67. minutě naopak nechybělo mnoho k překvapení. Teplice, které o sobě do té chvíle v útoku téměř nedaly vědět, se ocitly v přečíslení na polovině domácího týmu. Ke skákavé střele se dostal Jakub Hora: Koláře dokonale zaskočil, i jeho pokus ovšem skončil na brankové konstrukci.



Přece jen však bral všechny body favorit. Snaha Slavie se vyplatila: nejprve proměnil za faul Jeřábka (který po druhé žluté kartě putoval pod sprchu) pokutový kop Tomáš Souček, dvě minuty poté pak zužitkoval přečíslení Mick Van Buren. Pražané tak do jara vstoupili výhrou 2:0 a dobře se naladili na čtvrteční duel Evropské ligy s Genkem.

SK Slavia Praha – FK Teplice 2:0 (0:0)

Branky: 83. Souček, 85. Van Buren. Rozhodčí: Pechanec – Nádvorník, Paták, Váňa. ŽK: Bořil – Ljevakovič, Jeřábek. ČK: 82. Jeřábek. Diváci: 10 847.



Slavia: Kolář – Bořil, Ngadeu, Kúdela, Coufal – Souček, Hušbauer – Olayinka (57. Stoch), Ševčík (71. Van Buren), Zmrhal (87. Král) – Škoda. Trenér: Jindřich Trpišovský.



Teplice: Grigar – Krob, Čmovš, Jeřábek, Vondrášek – Kučera, Ljevakovič – Moulis (64. Hyčka), Žitný, Hora – Shejbal (72. Vošahlík). Trenér: Stanislav Hejkal.