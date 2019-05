Jak těžké bylo udělat ten poslední krok?

Chtěli jsme to zvládnout už dřív, ale poztráceli jsme nějaké body. Tak to vyšlo až v tomhle utkání…



Ačkoliv zaznívalo, že nebudete hrát na remízu, nakonec jste ji ubojovali. Nebáli jste se v závěru, že to dopadne špatně?

Je to tak, málem jsme dostali gól… My vážně nechtěli hrát na bod. Ale během první půle jsme spálili šance, i já tam pak něco měl. Najednou z toho bylo nervózní utkání.



Teď vás čeká cesta domů a v úterý zase jedete na Moravu…

Cestování je dost, ale také chceme být alespoň chvíli s rodinami.



Máte nachystané nějaké oslavy?

Jasně, ale teď budou mírné. Chceme sezonu dohrát s dobrým pocitem. Ve středu nás čeká pohár, naším cílem je double!