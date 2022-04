Po přestávce zlínský odpor definitivně třetím gólem zlomil Olayinka a na posledních pár minut mohli domácí trenéři poprvé v sezoně poslat do branky Přemysla Kováře. "Zaslouží si to. Je to velká osobnost v kabině, je pro nás opravdu důležitý. Bylo příjemného ho vidět šťastného a fanoušci si to také užili, takže to bylo fajn," usmál se Bah.

O titul si to rozdá Slavia s Plzní, ztráta Sparty narostla. Hradec urval šestku

Naopak v kabině Sparty po zápase nikomu do smíchu vůbec nebylo. Prohra 0:2 v Olomouci byla po sérii pěti vyhraných bitev před startem nadstavby hodně komplikující. Pražané zaspali úvod a oba góly dostali do 11. minuty. "K prvnímu poločasu nemám žádné vysvětlení. Podali jsme nejhorší výkon v posledním období. Olomouc naprosto zaslouženě vedla 2:0. Byla pohybovější a důraznější než my," zlobil se kouč Pavel Vrba.

"Pro mě je to obrovské rozčarování. Věděli jsme, že když v Olomouci nebudeme bodovat, tak víceméně ztrácíme pozici, kterou jsme si vybojovali těmi pěti výhrami. Po výsledcích Plzně a Slavie už je propast velká. Už to můžeme napravit jedině pohárem," dodal.

Bohemians čekali pod novým trenérem Jaroslavem Veselým tři zápasy na výhru a nedočkali se ani na čtvrtý pokus. Hradec Králové přijel do Ďolíčku pro body, aby si zajistil účast v elitní skupině. A to se mu po remíze 1:1 povedlo. Fanoušci Pražanů museli překousnout pátý domácí zápas v řadě bez vítězného pokřiku…