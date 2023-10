Vršovicím vládne Slavia! Ve třináctém kole FORTUNA:LIGY vyhrála derby v Ďolíčku, domácím Bohemians uštědřila porážku 0:2. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského měli speciální motivaci. Těsně před začátkem zápasu totiž jejich rivalové ze Sparty prohráli v Mladé Boleslavi a Slavia měla jasno - když vyhraje, půjde do čela tabulky!

Sešívaný národ má důvody k radosti. Slávisté vyhráli v Ďolíčku nad Bohemians 2:0 a vrátili se do čela tabulky. | Foto: CPA

"Předvedená hra mě potěšilo, byl to od nás dobrý výkon. Dobře jsme do začátku vstoupili, dali dva góly a měli další šance," pochvaloval si Trpišovský.

Slávisté v lize bodovali pošestnácté za sebou a zůstali posledním neporaženým týmem v této sezoně. Nad "Klokany" zvítězili v posledních šesti vzájemných duelech nejvyšší soutěže. Bohemians před rekordní domácí návštěvou v sezoně (6212 diváků) našli v Ďolíčku přemožitele po čtyřech ligových duelech.

Čtvrté vršovické derby v tomto roce se hrálo od začátku ve vysokém tempu, na první šanci ale diváci čekali až do 20. minuty. Po rohovém kopu Oscar posunul odražený míč k Tomičovi, za jehož výstavním přízemním volejem z 25 metrů se brankář Jedlička jen ohlédl. Slovenský krajní obránce či záložník se prosadil v dresu Pražanů poprvé.

Slavia po gólu převzala iniciativu a v následující desetiminutovce si vypracovala řadu dalších příležitostí. V 24. minutě se prodral až před bránu Zafeiris, Jedlička ale zasáhl a následnou dorážku poslal Jurečka vysoko nad břevno. Po půlhodině Křapka "namazal" nepřesnou rozehrávkou Chytilovi, jenž obešel Jedličku a z úhlu mohl do odkryté brány zvýšit, trestuhodně však minul.

Vzápětí poprvé zahrozili i "Klokani". Jánoš dostal za vápnem míč přímo proti noze a prudkou střelou donutil Mandouse k prvnímu zákroku. Z následného rohu kryl gólman Slavie i Köstlův akrobatický pokus.

Druhý poločas začal podobně jako ten úvodní, hru ale téměř na čtyři minuty přibrzdilo ošetřování domácího Puškáče po srážce se stoperem Ogbuem. Útočník Bohemians byl odnesen na nosítkách a na trávníku ho nahradil Kozák. Ani autor hattricku z nedávného duelu domácího poháru s třetiligovým Kolínem ale recept na nejlepší obranu soutěže nenašel.

Naopak v 67. minutě Chytil zblokoval Vondrův odkop, míč se štěstím zpracoval a přečíslení tři na jednoho zakončil sám umístěnou střelou k tyči. Čtyřiadvacetiletý reprezentant dal čtvrtý gól v ligovém ročníku a v čele klubové tabulky střelců dorovnal kolegu z útoku Jurečku.

Druhá inkasovaná branka domácí definitivně zlomila a zbytek zápasu se už dohrával hlavně ve středu pole. Skóre se nezměnilo ani v nastavení po Oscarově střele zpoza vápna, kterou Jedlička vytáhl na roh. Slavia v lize venku poosmé za sebou neprohrála a posedmé v sezoně nejvyšší soutěže udržela čisté konto. Na první místo tabulky se dostala poprvé od 5. kola.

"Kromě střely Jánoše jsme soupeře do ničeho nepouštěli. Všichni podali dobrý týmový výkon, individuálně jsme spokojeni se všemi hráči. V Ďolíčku je to vždy těžké, náročné, jsem rád, že jsme to zvládli s přehledem," dodal Trpišovský.

"Úvodních dvacet minut jsme měli výborných. Měli územní převahu a vypracovali si nebezpečné situace, které jsme ale dobře nedohráli. Soupeře uklidnil první gól, měli jsme si to pohlídat. Pak jsme přežili dvě šance Slavie a měli dvě my. To musíme dohrát! V takových zápasech nám toho soupeře moc neumožní. Kdyby to bylo 1:1 do poločasu, dalo by se s tím něco dělat," začal své hodnocení trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

"Ve druhé půli nás limitovala střídání v typologii hráčů, co jsme měli k dispozici. Po zranění Puškáče nám chyběl výškový hrot. Od druhého gólu to pak Slavia kontrolovala a dohrála to do zaslouženého vítězství," pokračoval šéf kabiny klokanů.

Bohemians Praha 1905 - Slavia Praha 0:2 (0:1)

Branky: 20. Tomič, 67. Chytil. Rozhodčí: Rouček - Nádvorník, Váňa - Petřík (video). ŽK: Dostál - Oscar. Diváci: 6212.

Bohemians: Jedlička - Křapka, Vondra, Hůlka - Köstl, Jánoš (83. Jindřišek), Smrž (71. Hrubý), Dostál - Matoušek (83. Shejbal), Hála (71. Mužík) - Puškáč (59. Kozák). Trenér: Veselý.

Slavia: Mandous - Vlček, Ogbu, Bořil - Tomič (90.+1 Hromada), Zafeiris (78. Wallem), Oscar, Provod - Tijani (90.+1 Van Buren), Jurečka (62. Jurásek) - Chytil (78. Sinyan). Trenér: Trpišovský.