Dlouhé obléhání branky soupeře rozsekl po hodině hry Ladislav Takács, v závěru jistil výhru z penalty Milan Škoda.

Oproti bitvě s milánským Interem udělal trenér Trpišovský jen dvě změny v sestavě. Na stoperu nastoupil Takács místo Frydrycha, Masopusta zastoupil van Buren, který se postavil na pozici hrotového útočníka.

Slavia vstoupila do zápasu podle očekávání velmi aktivně a hned v úvodní pětiminutovce si vypracovala několik šancí. Coufal protáhl brankáře Karviné střelou zpoza vápna. Hušbauer po další pěkné kombinaci trefil tyč Pastornického svatyně.

Sešívaní měli nadále převahu, ale jejich rány nedokázaly najít cíl. Hušbauerův zblokovaný pokus se odrazil k van Burenovi, kterému ale zmenšil úhel gólman Pastornický a vychytal jej. Neujala se ani hlavička Olayinky z dobré pozice.

Vítězný gól trefil stoper

„Drželi jsme balon kolem vápna, ale finální fáze nebyla ideální. Hodně míčů jsme poztráceli,“ litoval domácí záložník Josef Hušbauer.

Na druhé straně pak po standardní situaci zahrozil Janečka, jehož zakončení ale prolétlo těsně vedle pravé tyče. Do kabin tak šly týmy za bezbrankového stavu.

A do druhé půle tedy opět s ofenzivní iniciativou vstoupila Slavia. Všechny pokusy ale opět nenacházely úspěšně cíl. Až v 63. minutě se domácí konečně dočkali. Stanciu zakroutil míč z přímého kopu do pokutového území a Takács se hlavou prosadil - 1:0.

„Standardních situací bylo strašně moc a jednu jsme bohužel nezvládli,“ hodnotil trenér Karviné Juraj Jarábek.

Zvýšit mohl o pár minut později Škoda, ale jeden na jednoho proti brankáři trefil rameno svého protivníka. Neuspěl ani Stanciu z přímého kopu.

Když už se červenobílí konečně radovali ze vstřelené branky v režii Hušbauera, zrušil ji videoasistent kvůli předchozímu zásahu rukou.

Slávistické obléhání soupeře pokračovalo, celkově vyprodukovali domácí 24 střel a přece jen ještě byli odměnění. Z penalty se prosadil se štěstím Škoda, kterého nerozhodilo ani opakování pokutového kopu.



Sešívaní tak vyhráli 2:0 a udrželi jedenáctibodový náskok na čele. „Čekali jsme náročné utkání. Už nám dochází energie, je těžší terén. Ale těžší jsme si ho udělali i my. Byl to opět festival neproměněných šancí, občas je to až neuvěřitelné,“ našel i přes výhru nedostatky Jindřich Trpišovský.



SK Slavia Praha - MFK Karviná 2:0 (0:0)

Branky: 63. Takács, 90+3. Škoda z pen.

Slavia: Kolář – Coufal, Takács, Kúdela, Bořil – Ševčík, Hušbauer (88. Traoré), Souček, Stanciu, Olayinka (56. Provod) – Van Buren (56. Škoda).

Karviná: Pastornický – Ndefe, Dreksa, Rundić, Čonka – Ba Loua (64. Vukadinovič), Smrž, Bukata (80. Hanousek), Janečka (86. Petkov), Lingr – Petráň.

Rozhodčí: Dubravský – Hájek, Vaňkát

ŽK: Olayinka, Hušbauer - Ndefe, Petkov