/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Slavie si přenesli pohodu z Evropské ligy, v níž ve čtvrtek porazili slavný AS Řím, i do FORTUNA:LIGY. V rámci jejího patnáctého kola vyhráli na hřišti Olomouce 3:1!

SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha | Foto: Deník/Jan Pořízek

Trenér Sigmy Olomouc Václav Jílek při absenci stopera Víta Beneše zařadil poprvé do základu nejčerstvější posilu Filipa Nováka, který naskočil na levém stoperu. Hanákům chyběli kromě dlouhodobě zraněných také Jan Fortelný a Lukáš Vraštil. Na druhé straně nemohl kouč Jindřich Trpišovský využít služeb Matěje Juráska a Ivana Schranze. Jen na lavičce pak zůstal Mojmír Chytil, který se dostal na hřiště v 77. minutě a Andrův stadion jej přivítal potleskem.

Pro Sigmu nezačalo utkání nejlépe. Ve třetí minutě sice odvrátila roh, ale poté se srazili v souboji Ogbu se Zmrzlým, oba zůstali otřeseni, ale pokračovalo se ve hře. Ševčík z pravé strany centroval a Wallem nedal hlavou z malého vápna Digaňovi šanci.

Šance, emoce, gól jediný. Baník rivala nezlomil, Spartu v Ostravě spasil Panák

Za následné protesty navíc viděl žlutou kartu Radim Breite a ani po konzultaci s videem rozhodčí Volek nedovolený zákrok v souboji Ogbu Zmrzlý neodpískal.

Sigma poprvé zahrozila ve 12 minutě, ale Zorvan si pas Chvátala nevzal do vápna, zasekl a jeho tečovaná střela ze šestnáctky šla mimo. Po čtvrt hodině hry si domácí pomohli standardkou. Z levé strany poslal prudký míč před Mandouse Vodháněl a trefil přímo hlavu nabíhajícího Jakuba Pokorného, který vyrovnal. Vodháněl tak napravil svoji chybu, když při první brance neuhlídal Wallema.

Foto: Slavia porazila vynikající Hostouň. Přezimuje na čele tabulky ČFL

Po srovnání měla Sigma dobrou pasáž deseti minut, poté ale Breitemu a následně i Zmrzlému pláchl u lajny Provod, jeho přihrávku ztečoval Novák jen k Wallemovi, jehože střelu naštěstí pro Olomouc zablokoval Pokorný na roh.

Dvě minuty před přestávkou však Sigma inkasovala gól do šatny. Na levé straně nikdo nenavázal Provoda, který dal míč po zemi před bránu. Novák jej chtěl odkopnout, ale v souboji nešťastně pro něj trefil Jurečku, od kterého se míč odrazil k Tomičovi a ten jej poslal do odkryté brány.

Odveta za pohár se povedla Vyškovu. Porazil Duklu a přezimuje první

Pět minut po změně stran mohl navýšit vedení střídající van Buren, jeho patičku z malého vápna ale reflexivně vyrazil Digaňa. Na druhé straně mohl odpovědět Juliš, který se řídil po pasu Navrátila na Mandouse, ale byl v souboji s Masopustem, který jej dobře vytlačil a pokusu nejlepšího střelce Sigmy chyběla razance.

V 56. minutě však dostal hodně prostoru na olomoucké levé straně Jurečka, navedl si míč a jeho střelu tečoval Pokorný do protipohybu Digani a bylo to 1:3.

Tři body trefil Prekop. Bohemians v Ďolíčku udolali Karvinou

O chvíli později mohl přidat další branku Masopust, který zůstal sám na zadní tyči, ale přestřelil. Naději mohl dát domácím střídající Fiala, jeho hlavičku po centru Vodháněla ale Mandous vytáhl na roh. V samotném závěru nastavení ještě hlavičkoval mimo po standardce Pospíšila Zmrzlý.

Hanáci tak v nejvyšší soutěži nevyhráli počtvrté v řadě a před reprezentační přestávkou vypadli z top šestky. Jsou o skóre sedmí, ale na třetí místo ztrácí jen dva body. Ve čtvrtek je navíc čeká na Andrově stadionu osmifinále MOL Cupu proti Plzni (15.00). Slavia zůstává druhá o dva body za Spartou.

Prohra na závěr podzimu. Žižkov se vracel s prázdnou z Příbrami

"Slavia měla daleko více šancí, podala výborný výkon, byla skvělá na míči a měla i štěstí u druhého a třetího gólu. I tyhle faktory s ní šly, přesto, že ve čtvrtek odehrála těžké utkání. Rozhodla branka do poločasu, to pro nás byla ťafka," uznal olomoucký kouč Václav Jílek.

A jeho slova potvrdil i trenér Slavie Jindřich Trpišovský. "Do zápasu jsme vstoupili skvěle, byl to jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Přenesli jsme si sebevědomí ze čtvrtečního zápasu, i když bylo pět změn. Pomohl nám druhý gól do šatny, vyhráli jsme nakonec zaslouženě," poznamenal.

Máme skvělou partu, jen výsledky mohly být lepší, má jasno kanonýr Admiry Šiler

SK Sigma Olomouc -SK Slavia Praha 1:3 (1:2)

Branky: 15. Pokorný - 4. Wallem, 43. Tomič, 56. Jurečka. Rozhodčí: Volek - Hájek, Machač - Všetečka (video). ŽK: Breite, Zmrzlý, Vodháněl - Jurečka, Vlček, Wallem. Diváci: 8897.

Sigma: Digaňa - Chvátal (65. Křišťál), Pokorný, Novák, Chvátal - Ventúra, Breite - Navrátil (65. Sláma), Zorvan (65. Pospíšil), Vodháněl (85. Dele) - Juliš (74. Fiala). Trenér: Václav Jílek.

Slavia: Mandous - Masopust, Ogbu (46. Vlček), Holeš - Tomič (83. Dumitrescu), Ševčík (77. Hromada), Oscar, Provod, Wallem - Jurečka (77. Chytil), Tijani (45. van Buren). Trenér: Jindřich Trpišovský.