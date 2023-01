„Máme na soustředění jen zahraniční soupeře a česká liga je pak úplně něco jiného. Proto jsme využili toho, že můžeme hrát s českým týmem. Utkání bylo hodně soubojové i na to, že to byl přípravný zápas. Chtěli jsme toho také využít, protože jsme věděli, že budeme mít hodně hráčů. Chtěli jsme, aby se hráči jako Denis Halinský a Daniel Šmiga dostali do zápasu. Utkání bylo předjednané už na konci podzimu, jen jsme si řekli, že si to potvrdíme později i s ohledem na počet hráčů na obou stranách,“ řekl k přípravnému duelu Trpišovský.