Smršť, vichřice, cyklón, tornádo. První poločas z pohledu Slavie nic jiného připomínat ani nemohl. O osudu tří bodů bylo rozhodnuto v podstatě po sedmnácti minutách, kdy hosté vedli 3:0. Úvodní trefy se Slavia dočkala při svém druhém útoku – na konci pohotové akce uklízel míč k tyči Petr Olayinka, pro pětadvacetiletého Nigerijce šlo o jubilejní dvacátý zásah na české ligové scéně.

Zlín se z úvodního zásahu soupeře rychle oklepal, dokonce bleskově srovnal, ovšem z ofsajdu. A tak se brzy slavilo na opačné straně hřiště. Abdallah Sima prostrčil míč na Bacha, ten jej předložil před Kuchtu, který se zakončením do odkryté branky neměl problém.

Jenže neuběhlo ani šest minut a hostující lavička v čele s kormidelníkem Jindřichem Trpišovským vyskočila potřetí, Jan Kuchta byl přesně tam, kde měl být a ztečoval pokus Olayinky přesně do protipohybu zoufalého brankáře Dostála. Jedinou kaňkou jinak výtečného startu Pražanů bylo jen brzké odstoupení Davida Hovorky kvůli zranění.

„Vstoupili jsme do zápasu skvěle, šli jsme do brzkého vedení, nahoru jsme hráli v obrovské rychlosti a kvalitě, dařilo se nám proměňovat šance," liboval si hostující trenér Jindřich Trpišovský. „Co se týče Davida Hovorky, uvidíme po magnetické rezonanci, teď to vypadá nadějně, ale do toho kolena nikdo nevidí, musíme počkat na výsledky," doplnil.

Po třech úderech se ke slovu konečně dostala také ofenziva Zlína, ale slibně vypadajícím akcím chybělo hlavní, zdařilejší finální část, Ondřej Kolář zasahovat nemusel ani v jednom případě.

To ze strany Slavie zdaleka nešlo o konečný scénář první půle. Kuchta se ve vápně (protentokrát) neodvážil uzavřít hattrick, nabídl šanci číhajícímu Simovi a senegalský úkaz z hranice velkého vápna zařídil čtvrtý zářez sešívaných. Do notýsku zároveň zapsal ligovou trefu číslo devět.

Těsně před odchodem do šaten hosté dokonali bůra. Mohl za to bleskový protiútok, na jehož konci stál Jan Kuchta, který přesnou technickou střelou pod břevno zkompletoval hattrick.

„U Honzy hraje nejdůležitější roli jeho dravost a běhavost, navíc je ve velké pohodě, cítí, že mu hráči věří. V gólových situacích také těží ze skvělých řešení hráčů okolo něj,“ zhodnotil hvězdu klání Jindřich Trpišovský.

Přestože by se obrat Zlína rovnal nadlidskému výkonu, jiskřičku naděje vykřesal zkraje druhého poločasu Martin Cedidla. Využil zaváhání slavistické obrany a zblízka připravil Koláře o další z mnoha čistých kont. Ševci navíc měli další šance, Poznara ovšem v obou případech vychytal už suverénní Ondřej Kolář.

Slavistický mág mezi tyčemi ale nakonec inkasoval ještě podruhé, což se mu ve FORTUNA:LIZE stalo naposledy v červnu minulého roku proti Baníku Ostrava (2:2). Tentokrát z kopačky Tomáše Poznara, zkušený zlínský odchovanec brankou na prahu poslední čtvrthodiny alespoň zmírnil porážku svého týmu.

O minutu později si vysloužil druhou žlutou kartu v krátké době domácí Tobiáš Slovák. Tečku za výsledkově jednoznačným zápasem pak udělali ještě jedním gólem hosté - na konečných 6:2 z pohledu Slavie uzavřel Petar Musa.

„Propadli jsme. Byli tam někteří noví kluci a bohužel chytili nejlepší mužstvo v Česku. Bylo to znát,“ věděl moc dobře zlínský trenér Bohumil Páník. „Slavia je vynikající mužstvo. Ale určitě jsme mohli vytěžit víc než dvě branky,“ uzavřel hodnocení Páník.

Slávisté se díky přesvědčivému triumfu v Baťově městě dostali do ještě většího trháku. V čele tabulky mají už devítibodový náskok před Jabloncem i Spartou. O držiteli mistrovského titulu je – zdá se – rozhodnuto.

FC Fastav Zlín – SK Slavia Praha 2:6 (0:5)

Branky: 48. Cedidla, 74. Poznar - 11., 17. a 45. Kuchta, 3. Olayinka, 36. Sima, 89. Musa. Rozhodčí: Franěk - Dresler, Flimmel (Machálek). Žluté karty: Cedidla, Slovák (oba Zlín). Červená karta: 74. Slovák (Zlín). Hráno bez diváků.

Zlín: Dostál – Cedidla, Buchta, Kolář - Dramé, Hlinka, Jiráček, Slovák – Poznar, Martinéz (69. Toutou), Jawo. Trenér: Páník.

Slavia Praha: Kolář – Bah, Hovorka (17. Kačaraba), Kúdela, Bořil – Holeš (74. Hromada) – Sima (61. Lingr), Stanciu (61. Traoré), Provod, Olayinka – Kuchta (61. Musa). Trenér: Trpišovský.