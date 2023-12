V Edenu má přijít velký třesk. Slavii prý převezme český miliardář

Veliká událost se prý chystá v českém fotbale, konkrétně v tom slávistickém. Dosavadní většina v klubu, doposud čínská, by se totiž měla přesunout zpět do českých rukou. Do Slavie totiž údajně vlastnicky vstoupí český miliardář Pavel Tykač.

Evropská liga: Slavia - AS Řím | Foto: Deník/Petr Tibitanzl