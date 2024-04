/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Slavie se po sobotním večerním vítězství 2:1 ve vršovickém derby nad Bohemians dostali do čela neúplné tabulky FORTUNA:LIGY. Na sparťany mají náskok dvou bodů, ale ti v neděli večer dohrávají domácí zápas s Mladou Boleslaví.

Slavia v lize zdolala Bohemians posedmé za sebou. Červenobílí prohráli v nejvyšší soutěži jediný z posledních 30 zápasů a neporazitelnost v ní protáhli už na 13 kol. "Klokani" utrpěli porážku po pěti ligových duelech a v neúplné tabulce zůstali desátí.

"Náš klasický domácí zápas s velkou územní převahou. Jsem rád, že jsme to zvládli, ale měli jsme dát více gólů a vytvořit si více střeleckých pozic," řekl na tiskové konferenci trenér Slavie Jindřich Trpišovský, který si připsal 191. vítězství v historii samostatné nejvyšší soutěže a dotáhl rekordmana Pavla Vrbu.

Červenobílí měli od úvodu trvalou územní převahu, ale zpočátku se přes zhuštěnou obranu Bohemians těžko dostávali do vyložených šancí. Po čtvrthodině si naběhl na kolmici nejlepší ligový střelec Jurečka, ale odchovanec červenobílých gólman Soukup, jenž nahradil zraněného Valeše, dobře vyběhl a kličku vystihl.

Hosté se většinu času jen bránili, ale za polovinou úvodního dějství mohli nečekaně udeřit. Prekopovi chyběly centimetry, aby na malém vápně ve skluzu dosáhl na Kovaříkův přízemní centr. Těsně před poločasem ještě dvakrát zahrozili slávisté. Zimovu střelu zpoza vápna ve 43. minutě vyrazil Soukup a následně Oscarův nepovedený centr skončil na břevně.

"Myslím, že nějaká naděje na bodový zisk ležela v prvním poločase. Tušil jsem, že k šanci tady bodovat vede jediná cesta - vstřelit první branku. Měli jsme několik zajímavých protiútoků, které jsme nedohráli. Vstřelená branka by nám strašně pomohla, domácí by znervózněli," přemítal trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

I po změně stran pokračovali domácí v náporu. Jurečku ještě vychytal Soukup, ale v 55. minutě už se favorit dočkal. Odvrácený balon kousek za vápnem převzal Ševčík a povedenou střelou s pomocí zadní tyče otevřel skóre. Devětadvacetiletý záložník skóroval v soutěžním utkání poprvé od předloňského května a derby se Spartou.

"Bylo to hodně dlouhé, ale já jsem spíš ten nahrávací typ. Dnes jsem to měl fakt hodně otevřené, už to úplně bilo do očí, takže už jsem to propálil. Dal jsem si dobrý první dotek. Jsem hrozně rád, že jsem se konečně trefil," řekl Ševčík. "Zkoušel jsem si najít prostor, abych dobře viděl. Ale trefil to asi nejlíp, jak mohl," uvedl Soukup.

Domácí si poměrně brzy pojistili náskok. Provod ještě Soukupa pokusem mezi nohy nezaskočil, ale vzápětí se na Douděrův centr z pravé strany dostal důrazný Chytil, který v 67. minutě zblízka zvýšil. Reprezentační útočník se prosadil podvanácté v ligovém ročníku.

"Otočil jsem balon na Doudise (Douděru), naběhl si do vápna, kde mě David skvěle našel. Dotlačil jsem to tam holení, pak jsem se srazil s gólmanem. Mám trochu koňara, ale regenerovat se mi bude díky vítězství i gólu dobře," řekl klubové televizi Chytil.

Po prostřídání sestavy slávisté trochu polevili a nakonec dovolili hostům snížit. Kovaříkovu ránu ještě gólman Staněk vyrazil, ale v závěru tříminutového nastavení už nedosáhl na Hůlkův pokus zpoza vápna. Jeden z kapitánů Bohemians skóroval ve druhém kole po sobě. Na osmé porážce "Klokanů" v ligovém duelu na stadionu Slavie po sobě už to ale nic nezměnilo. Slavia doma v nejvyšší soutěži prohrála jediný z posledních 32 zápasů.

Hlasy trenérů po utkání:

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Náš klasický domácí zápas s velkou územní převahou. Hráli jsme proti soupeři, do kterého se těžko dostává, který umí v těchto zápasech zkonsolidovat obranu. Dobrá defenziva Bohemky, přehuštěné pokutové území. My jsme v prvním poločase byli v některých situacích v ofenzivní části nepřesní. Měli jsme v první půli z převahy vytěžit více. Netradiční střelec nás dostal do vedení, pak přišel hezký gól po centru. Měli jsme přidat třetí gól, místo toho jsme pustili soupeře do šance. Pak přišel nádherný gól Hůlky, naštěstí v závěru. Běžecky strašně náročný zápas, koukal jsem na data a máme dva hráče přes 13 kilometrů. Jsem rád, že jsme to zvládli, ale měli jsme dát více gólů a vytvořit si více střeleckých pozic."

Jaroslav Veselý (Bohemians): "Slavia vyhrála zaslouženě. Myslím, že nějaká naděje na bodový zisk ležela v prvním poločase. Tušil jsem, že k šanci tady bodovat vede jediná cesta - vstřelit první branku. Zejména prvních 30 minut jsme hráli velmi slušně. Byli jsme pod územním tlakem, ale bez větších šancí. Naopak jsme měli několik zajímavých protiútoků, které jsme nedohráli. Vstřelená branka by nám strašně pomohla, domácí by znervózněli. Posledních 10 minut první půle jsme přestali být přesní a dostali jsme se pod velký tlak. Jednou to olízlo břevno, vzdorovali jsme s vypětím sil. V druhém poločase jsme měli vydržet déle. Zase takový tlak v úvodu nebyl, paradoxně jsme si nechali otevřít skóre střelou zpoza vápna. To bylo řešitelné, na tyhle situace jsme se připravovali, ale vždy nějakou chybu uděláte. Když šla Slavia do vedení, bylo to pro nás složité. Na dostřídání nám chyběli hráči, které bychom typologicky potřebovali. Slavia si to kontrolovala, gól na 2:1 je hezký, ale už nic neřešil."

Slavia Praha - Bohemians Praha 1905 2:1 (0:0)

Branky: 55. Ševčík, 67. Chytil - 90.+3 Hůlka. Rozhodčí: Všetečka - Caletka, Antoníček - Černý (video). ŽK: Oscar - Soukup, Puškáč, Dostál. Diváci: 19.034.

Slavia: Staněk - Vlček, Holeš, Zima (46. Jurásek), Zmrzlý - Ševčík (86. Masopust), Oscar - Douděra (77. Tomič), Provod, Jurečka (86. Tecl) - Chytil (71. Zafeiris). Trenér: Trpišovský.

Bohemians: Soukup - A. Kadlec, Křapka, Hybš - Köstl (25. Dostál), Hůlka, Hrubý, Kovařík - Prekop (68. Kozák), Hála (84. Huf) - Ristovski (68. Puškáč). Trenér: Veselý.