Petr Uličný, bývalý trenér:

Slavia vyhrála určitě titul zaslouženě. Plzeň byla také výborná, ale Slavia prostě byla lepší. Trenérovi Jindrovi Trpišovskému jsem taky gratuloval. Odvádí výbornou práci. Radost mi udělalo i hodně "olomouckých" hráčů v tom rozhodujícím zápase: Kalvach, Chorý, Hubník, Hořava, Zima a Ševčík, který navíc dal rozhodující gól.

Karel Krejčí, bývalý kouč Plzně, nyní trenér reprezentace do 21 let:

Ano, titul je ve správných rukou. Slavia od začátku dominovala a už na podzim si vytvořila dostatečný bodový polštář. Myslím, že právě tehdy rozhodla. Přestože Plzeň na jaře po výměně trenéra zabrala, dokázali Pražané zvládnout klíčové duely. Těžili v nich především ze zkušeností a sebevědomí, které získali během letošního ročníku Ligy mistrů, kde se dokázali vyrovnat evropským velkoklubům Barceloně, Borussii Dortmund a Interu Milán. Absolvování podobně těžkých zápasů, to jsou vždy plusové body, znám to z vlastní zkušenosti. Přestože se Plzeň na jaře pod novým trenérem zlepšila a stahovala náskok, Slavia měla sice na jaře menší krizi, ale v pravou chvíli zabrala. Přes zimu se musela vypořádat s odchodem řady hráčů, zabudovávala nové. Pro Plzeň asi škoda, že náskok byl tak velký. Kdyby byl menší, mohla dostat Slavii ještě pod větší tlak.

David Oulehla, trenér FK Varnsdorf:

Správný nevím, ale letos je Slavia určitě zasloužený mistr. Nahrála nejvíce bodů. Soupeři již na podzim hodně poztráceli. Takže letos zaslouženě, i když Plzeň se hodně pod Guľou zvedla. Plzeň měla již velkou ztrátu, ztrácela utkání tam, kde by se čekalo, že je výsledkově zvládne. To rozhodlo. Sparta má svých problému dost, teď ale vypadá, že se pod panem Kotalem, kterého řadím jako trenéra u nás velmi vysoko, stabilizovala a začínat být silná.

Adrian Guľa, trenér Viktorie Plzeň

Titul Slavie je zasloužený. Ale nemyslím si, že by to pro nás byl do budoucna nedostižný soupeř. Pro nás je to motivace, čeká nás hodně práce, ale máme se o co opřít. Teď jsme naháněli velmi kvalitní tým a velkou ztrátu.

Jan Somberg, asistent trenéra Fastavu Zlín

Samozřejmě je. Nejen díky nejlepšímu hráči v české lize, kterým byl Tomáš Souček, ale i díky bodovému polštáři, kteří si do jara přenesli z podzimu. Slavia podávala nejlepší výkony, proto je zasloužený mistr.

David Hubáček, bývalý hráč Slavie:

Slavia je zasloužený mistr. Kromě malého výpadku, který nastal v zimě po odchodu několika důležitých hráčů, celý rok potvrzovala, že je u nás momentálně nejlepším týmem. Podávala stabilní a výborné výkony, proto je titul ve správných rukou. I Plzeň po příchodu trenéra Guľy předváděla výborné výkony, podle mě ještě půjde nahoru a předpokládám, že v příští sezoně bude boj o titul ještě vyrovnanější.

David Horejš, trenér Českých Budějovic:

Slavia měla v první části sezony nejlepší formu. Vyhrála titul zaslouženě. Nás těší, že se prosazuje i Lukáš Provod, který v Dynamu odváděl skvělé výkony.

Lumír Sedláček, sekretář SFC Opava, bývalý hráč Slavie:

Ano, zasloužený. Plzeň i Sparta nezvládly podzim, jejich výkony byly nevyrovnané. Slavia si vytvořila slušný bodový polštář. Sice došlo ke změnám v kádru, ale i tak mohla těžit z obrovských zkušeností u Ligu mistrů. Za mě letošní sezonu zvládla bravůrně. Od začátku až do konce si hrála svoji ligu.

Miloslav Machálek, trenér Brna:

Jednoznačně je Slavia správný mistr. Pro mě je to zkrátka vždy ten, kdo získá nejvíc bodů. Slavia podpořila svůj náskok po koronavirové pauze kvalitními výkony. I když ji začátek jára nezastihl v ideální formě, dokázala si s tím poradit. Plzeň se probrala, Sparta taky. Oba kluby vyřešily problémy, které měly. Na jaře se prezentovaly velice dobře, ale Slavia dokázala koronavirovou pauzu využít taky.