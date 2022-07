Fotbalisté Plzně v případě postupu přes HJK Helsinky narazí ve 3. předkole Ligy mistrů na NK Maribor, nebo Šeriff Tiraspol. První zápasy jsou na programu 2. a 3. srpna, odvety 9. srpna, Viktoria by začala venku. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu.

Paradoxně jednoho z těchto dvou soupeřů svěřenci trenéra Michala Bílka dostanou, i když s Helsinkami vypadnou. V tomto případě by se Plzeňští utkali s Mariborem, či Tiraspolem ve 3. předkole Evropské ligy. Úvodní duely se hrají 4. srpna a odvety o týden později, Viktoria by opět zahajovala venku.

Plzeň už s Mariborem hrála

Čeští šampioni odstartují kvalifikaci elitní soutěže ve středu v Helsinkách, domácí odvetu sehrají příští týden v úterý. Pokud favorizovaná Plzeň finský tým vyřadí, zajistí si účast ve skupině Evropské konferenční ligy. Pro postup do hlavní fáze Ligy mistrů potřebují Západočeši vyřadit tři protivníky.

Plzeň letos bojuje o Champions League jako jediný český zástupce. Skupinu si dosud zahrála třikrát. V letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, v roce 2018 pak přímo coby vítěz české ligy. Posledních pět účastí v kvalifikaci ale Viktorii účast v hlavní fázi nevyneslo. Za případný postup do skupiny LM by dostala prémii ve výši zhruba 400 milionů korun.

Západočeský tým má na Maribor příjemné vzpomínky, protože ho dvakrát zdolal v závěrečném play off o Ligu mistrů před devíti lety. Plzeňští tehdy po domácím triumfu 3:1 zvítězili ve Slovinsku 1:0 a podruhé oslavili postup do skupiny, kde si zahráli s Bayernem Mnichov, Manchesterem City a CSKA Moskva.

V Mariboru v uplynulém ročníku hostoval z Plzně chorvatský ofenzivní záložník Marko Alvir, s nímž ale Viktoria nepočítá a na začátku letní přípravy mu dala povolení hledat si nové angažmá.

Tiraspol v minulé sezoně došel z úvodního předkola až do skupiny LM, kde šokoval výhrou 2:1 na stadionu rekordního čtrnáctinásobného vítěze "milionářské" soutěže Realu Madrid. Šeriff nakonec obsadil třetí místo a postoupil do jarní fáze Evropské ligy.

Z českých mužstev má s Tiraspolem v pohárech nejčerstvější zkušenosti Zlín, který ve skupině Evropské ligy v roce 2017 doma remizoval 0:0 a venku prohrál 0:1. V roce 2009 zase Šeriff ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadil Slavii po remízách 0:0 doma a 1:1 v Praze, kde moldavský celek skóroval v nastaveném čase. Tiraspol letos kvůli nařízení UEFA hraje domácí pohárové zápasy v azylu v Kišiněvě.

Slavia měla na los smůlu

Pokud fotbalisté Slavie ve 2. předkole Evropské konferenční ligy přejdou přes gibraltarského outsidera St Joseph's, utkají se ve 3. předkole s papírově nejtěžším možným soupeřem Panathinaikosem Atény. Sparta v případě postupu přes Viking Stavanger narazí na vítěze dvojzápasu mezi skotským Motherwellem a irským Sligem Rovers.

Důstojná prohra Olomouce. Rozdíl byl zřetelný, hodnotil Jílek duel s Galatasaray

Úvodní zápasy jsou na programu 4. srpna, odvety o týden později. Oba pražské kluby by dvojutkání rozehrály doma. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.