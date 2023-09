Fotbalová Sparta a Slavia mají po pátečním losu jasno. Úřadující šampion z Letné vyzve ve skupině Evropské ligy skotské Rangers, španělský Betis Sevilla a kyperský Limassol. Sešívaní pak zabojují o postup do vyřazovací fáze proti poslednímu finalistovi AS Řím, moldavskému Tiraspolu a švýcarskému Servette Ženeva.

Sparta porazila na Letné Dinamo Záhřeb 4:1 a postoupila do Evropské ligy. | Foto: CPA

Slavia postoupila do skupiny Evropské ligy po dvojzápase s ukrajinskou Zorjou Luhansk. Tu sešívaní doma porazili 2:0, venku se ale museli o postup ještě bát. Brankou v samém závěru však nakonec ukopali porážku 1:2 a mohli slavit. Následný los zařadil vršovický klub do skupiny G.

„Je předčasné mluvit o favoritech. Týmy nevidíte a nevíte, jaká je aktuální forma. Uděláme ale všechno pro to, abychom šli dál, abychom po konci skupiny byli v losu a mohli se těšit na další atraktivní soupeře. Je to skupina, ze které se dá postoupit, když ze sebe vydáme to nejlepší,“ vyhlásil slávistický trenér Jindřich Trpišovský s tím, že skupina bude vyrovnaná a rozhodovat budou domácí zápasy.

Nejatraktivnějším soupeřem pro Slavii bude bezpochyby AS Řím, tedy poslední finalista Evropské ligy, který naposledy skončil v Serii A na šestém místě.

Slavia jde do Evropské ligy. Poslal je tam gól Juráska v závěru zápasu

„Z prvního koše jsem si přál co nejlepší tým a to AS Řím splňuje. Moc se na to těším, mají tam skvělé hráče a přijede José Mourinho. Je to velké lákadlo,“ říká za kabinu Slavie Tomáš Holeš a jeho slova doplňuje i slávistický kouč.

„Máme radost, přáli jsme si atraktivní tým, aby to byl pro diváky velký zápas, což se stoprocentně povedlo. Máme na Řím příjemné vzpomínky. Je to skvělé, když už nevyšly anglické týmy. Přáli jsme si tým, se kterým se zápasy budou blížit zápasům Ligy mistrů. Byl tam jeden tým, kterému jsme se všichni chtěli vyhnout, a máme tým, se kterým si všichni užijeme oba zápasy,“ říká Trpišovský.

Slavii a AS Řím pak ve skupinách doplní moldavský Šeriff Tiraspol a švýcarský Servette Ženeva. „Jsou to týmy, u kterých úplně nevím, co od nich čekat. Neznám je, jejich ligy nesleduju. Ženeva ale držela krok s Rangers, určitě to nebude špatný tým. Tiraspol si nehodlám odhadovat. Určitě ale budeme usilovat o postup do jarní fáze,“ hlásí závěrem Holeš.

Je jako hroch po mrtvici, nechytí ani rýmu. Fanoušci Slavie spílají Kolářovi

Sparta proti Rangers po dvou letech

Stejně jako Slavia může být se složením své skupiny spokojená také Sparta. Ta postoupila do skupinové fázi díky fantastickému obratu proti Dinamu Záhřeb. Na půdě soupeře sice Letenští padli 1:3, doma ale uhráli parádní vítězství 4:1! Z prvního koše pak dostali skotské Rangers, s nimiž se utkali ve skupině už před dvěma lety, a také španělský Betis Sevilla a kyperský Limassol.

„Je to zajímavá skupina. Byly tam i větší kluby a pro diváka zajímavější, ale tohle je dobrý balanc mezi tím, že jsou to zajímavé týmy, ale nejsou úplně od nás odskočené. Je to docela hratelná skupina,“ komentuje složení skupiny C obránce Jaroslav Zelený.

„Musím říct, že jsou to velmi kvalitní týmy. Rozhodně nás čekají zajímavé zápasy. Zároveň jde o úplně rozdílné týmy. Skotové, zajímavý španělský tým, který je velmi známý svými technickými kvalitami, a Limassol, který má několik individuálně dobře vybavených hráčů. Budou to opravdu pěkné zápasy, ve kterých budeme mít možnost bodovat,“ říká na konto soupeřů sparťanský trenér Brian Priske, který nechtěl dopředu hodnotit šance Letenských na postup.

Sparta je v Evropské lize! Na Letné rozstřílela Záhřeb čtyřmi góly

„Je velmi brzo po losu na to, abych na tuhle otázku odpověděl. Potřebujeme posbírat tolik bodů, kolik jen bude možné. Samozřejmě bude fantastické, když budeme hrát v Evropě i po Vánocích. Uděláme pro to maximum. Víme, že pro nás budou hodně důležité tři domácí zápasy,“ říká.

To Zelený týmu věří. „Bude to těžké, ale věřím, že bychom zápasy mohli zvládnout a mohli bychom se podívat dál,“ hlásí bojovně.

České týmy vstoupí do skupinové fáze Evropské ligy ve čtvrtek 21. září, boj o postup pak vyvrcholí ve čtvrtek 14. prosince. První dva týmy ze skupiny budou dál bojovat v Evropské lize, třetí si zahraje o patro níž v Konferenční lize a pro poslední celky sezona v Evropě skončí. Finále soutěže je na programu 22. května v Dublinu.