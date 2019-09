Sešívaní byli od začátku lepším týmem a už v první desetiminutovce musel brankář Porcal zneškodnit dobrou šanci Škody, po kterém ještě z ideální pozice přestřelil Hovorka.

Slavia se ale letos v lize může spolehnout na Josefa Hušbauera, který otevřel skóre po rychlém ťukesu. V závěru úvodní půlhodiny pak převahu domácího celku přetavil ve druhou trefu Vladimír Coufal. Pravý bek červenobílých se dostal k dorážce po zakončení Jaroslava Zeleného a z úhlu zamířil přesně.

Slovácko se během první půle dostalo k ohrožení Ondřeje Koláře jen zřídka, zato na druhé straně měla defenziva stále co na práci. Šance k navýšení měl Škoda, který se neprosadil v obrovské příležitosti, Stanciuovi pak před skórováním zabránilo břevno.

Ani po přestávce se toho příliš nezměnilo, hosté nedokázali navázat na výkony ze hřiště Sparty či Plzně, na dalšího favorita už si nepřišli. „Síla soupeře je opravdu velká, ale přispěli jsme k tomu i my naším výkonem, který nebyl ideální. Nebyli jsme odvážní a jen čekali na ránu z milosti. Slavia zaslouženě vyhrála,” uvedl trenér Slovácka Martin Svědík.



Jen díky brankáři Porcalovi z toho nebyl větší debakl, ale nakonec přece jen slávisté ještě jednou dopravili míč do sítě. Při premiéře v sešívaném dresu se prosadil Provod, jemuž nachystala pozici další posila z posledních dnů Hora. Slavia tak zaslouženě zvítězila 3:0. V Edenu letos ještě neztratila, ani neinkasovala.



„Měli jsme z nich respekt, zvládali zápasy proti silným soupeřům. Chtěli jsme hrát, co je nám doma vlastní. To se nám povedlo, v první půli jsme byli kvalitní na míči a vytvořili si dobré šance. Slovácku jsme navíc nepovolili žádné brejky,” pochvaloval si kouč Jindřich Trpišovský.

SK Slavia Praha - 1.FC Slovácko 3:0 (2:0)



Branky: 19. Hušbauer, 30. Coufal, 78. Provod

ŽK: Hovorka – Petržela, Hofmann, Reinberk



SK Slavia Praha: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Hovorka, Zelený – Traoré – Hora, Stanciu (79. Van Buren), Hušbauer, Olayinka (69. Provod) – Milan Škoda (C) (75. Tecl).

Náhradníci: Kovář – Holeš, Tecl, Van Buren, Provod, T. Souček, Frydrych.



1.FC Slovácko: Porcal – Reinberk, S. Hofmann, Mich. Kadlec, Šimko (56. Divíšek) – Havlík, V. Daníček (C) – M. Petržela (76. Hellebrand), Sadílek, Kalabiška (71. O. Šašinka) – Zajíc.

Náhradníci: Trmal – Divíšek, Hellebrand, J. Krejčí, Tischler, O. Šašinka, Vasiljev.



Rozhodčí: Franěk – Vlasjuk, Kříž (Lerch)



Diváci: 13 789