Portugalského soustředění se nezúčastní nigerijský křídelník Peter Olayinka, který si vysloužil pozvánku do reprezentace na prestižní Africký pohár národů. Dlouholetý slavista v původní nominaci nefiguroval, kvůli absencím Emmanuela Dennise z Watfordu a Victora Osimhena z Neapole ale nakonec reprezentovat bude.

„Jsem opravdu nadšený, pro mě je to splněný sen. Na turnaj se hodně těším, nemůžu se dočkat, až do toho dám všechno," uvedl pro klubový web Olayinka.

Ten se může těšit na střetnutí s Egyptem, Súdánem a Guineou-Bissau, které jsou soupeři Nigérie ve skupině. Olayinka tak kráčí ve stopách Simona Deliho a Michaela Ngadeua, kteří si na africkém mistrovství zahráli rovněž v době, kdy působili v pražské Slavii. Ngadeu v roce 2017 dokonce s Kamerunem na turnaji zvítězil! Podobného úspěchu by nyní rád dosáhl i nigerijský útočník ve službách Pražanů.

Zatímco Olayinka tedy bude Trpišovskému v Portugalsku chybět, coby plnohodnotný slavista už se soustředění zúčastní ukrajinský obránce Taras Kačaraba. Ten přišel do Edenu v lednu loňského roku na hostování. V této sezoně se stal stabilním členem základní sestavy a nyní si vysloužil uplatnění opce a novou smlouvu. Stal se tak kmenovým hráčem Slavie, ve které by měl působit až do konce roku 2024.

„Mám obrovskou radost, že budu ve Slavii pokračovat. Máme za sebou fantasticky rok, ve kterém jsme společně prožili řadu úžasných zážitku. Slavia si mě opravdu získala a těším se, že budeme stejně pokračovat dál. Čeká nás spousta práce,“ prohlásil po podpisu Kačaraba.

Prostor by během zimního soustředění měli dostat také slavističtí mladíci, kteří se budou chtít poprat o místo. Hodně pohledů by se mohlo upírat například na osmnáctiletého Denise Alijagiče, který na podzim nastřílel ve druhé lize za Vlašim jedenáct branek.