Trenér Hradce Miroslav Koubek byl s výkonem svých hráčů i přes prohru spokojený.„Nezačali jsme špatně. Po inkasovaném gólu jsme tam měli nadějné situace, mohli dát gól, ale nepodařilo se a druhý byl zlomový,“ hodnotil zápas. „Kluky ale musím pochválit. Pro nás je to porážka, která je nepříjemná, ale odpovídá rozdílu kvality mužstev. Jde o poučitelný zápas, hodně si z něj vezmeme. Hráči ani v jedné minutě nerezignovali a bojovali až do konce,“ měl radost.

A jeho slova potvrdil i dvougólový střelec Jan Kuchta. „Hráli jsem až moc profesorsky, vymstilo se nám to gólem. Příště se toho musíme vyvarovat,“ uvědomoval si.

„Někteří hráči si konec zápasu spletli s exhibicí, která nám nešla. Ve finále nám to zkazilo čisté konto,“ poznamenal.

„Výsledkově to vypadá jednoduše, ale Hradec má dobře organizované mužstvo se sérií výher, nedostával góly. Nebylo to nic jednoduchého, jsme rádi, že jsme zápas zvládli,“ těšilo trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského.

