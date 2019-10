Před zraky reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého se odehrával šlágr podzimu fotbalové FORTUNA:LIGY, v němž byla nakonec šťastnější pražská Slavia, která v Plzni vyhrála brankou Hušbauera ze závěru první půle. Viktoriáni ztrácejí teď na první místo už devět bodů.

Fotbal Viktoria Plzeň – Slavia Praha | Foto: Deník / Daniel Beran

„My jsme v první půli měli dvě slibné situace, po nichž jsme mohli jít do vedení. Ale bohužel jsme nedokázali zakončit přesně. V závěru poločasu jsme po důrazných soubojích poprvé inkasovali my. A pak jsme tam pět minut před koncem měli obrovskou příležitost vyrovnat, kdy Brabec trefil hráče na malém vápně,“ litoval plzeňský kouč Pavel Vrba. „To jsou situace, které takové zápasy rozhodují. My jsme je bohužel neproměnili, Slavie ano. Mezí nás to, ale takový je fotbal,“ doplnil trenér Viktorie.