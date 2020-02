Překonat zápis úhlavních rivalů není v Edenu prioritou. Úkol je totiž jiný. Využít luxusního šestnáctibodového náskoku na druhou Plzeň a dohrát sezonu v relativním klidu. „Titul chceme, to je jasné, ale je mi úplně jedno, jestli budeme mít na konci sezony k dobru před druhým týmem třeba jen jediný bod,“ uvedl klubový boss Jaroslav Tvrdík.

Díky náskoku teď mohou červenobílí využít jaro k tomu, aby vybudovali nový tým. „Takový, který bude úspěšný několik dalších let,“ zdůraznil Tvrdík.

Slavia si je své nadvlády vědoma, proto si dovolila v zimě luxus v podobě odchodů zkušeného tria Tomáš Soušek, Milan Škoda a Josef Hušbauer. „Kdybychom vedli přes zimu jen o pár bodů, asi bychom všechny tři naše svaté nepouštěli,“ přiznal Tvrdík.

Zásah do kádru je citelný zejména v případě Součka. Trenér opakoval před přípravou všem hráčům stejnou větu: „Ukažte na jaře, že do Slavie patříte a můžeme s vámi počítat i do budoucna.“



Změny se týkají všech postů kromě brankářského. Mezi tyčemi má Slavia jistotu v podobě „českého Neuera“ Ondřeje Koláře. Ten navíc v Edenu prodloužil kontrakt do roku 2024. „Nová smlouva pro mě moc znamená, hlavně velký závazek, budou se ode mě čekat ještě lepší výkony než doposud,“ uvědomuje si gólmanská opora.

Hra bez dirigenta



Kolář a spol. si budou muset zejména zvyknout na hru bez dirigenta Tomáše Součka. Otázkou je, kdo nastoupí na jeho pozici. V generálce se na ní vystřídali mladíci Patrik Hellebrand s Lukášem Červem.

Právě na mladé by chtěli v Edenu na jaře více sázet. „Z kádru, který v létě udělal titul, je devět hráčů pryč. Potřebujeme zabudovat nové tváře. Mám radost, že i v tomhle směru se klub posouvá,“ zmínil Trpišovský.



Zpět k rekordu: po dvaceti kolech mají jeho svěřenci na kontě 17 výher a 3 remízy. Aby překonali šest let staré maximum Sparty, která završila sezonu 2013/14 ziskem 79 bodů, mohou ztratit maximálně 4 body, což znamená z deseti zápasů osm vyhrát a dva remizovat. Těžko však očekávat, že fotbalisty tato meta výrazně požene. „Chceme titul. A je jedno, jak k němu dojdeme,“ zopakoval bossova slova nový kapitán Jan Bořil.



Jak na tom Slavia bude, naznačí už zítřejší derby na Bohemians (17.00). Tam chtějí Červenobílí zahájit svou cestu za titulem.