V minulé sezoně přišli fotbalisté Slavie o titul také díky prohře v nadstavbové části v Hradci Králové. Tentokrát je Východočeši připravili o vítězství v základní části, když v Edenu remizovali 1:1. Slávisté tak půjdou do závěrečných bojů z druhé příčky, Sparta totiž vyhrála v Liberci 3:1.

Po prohře na úvod základní části FORTUNA:LIGY v Hradci Králové 1:0 (na snímku), završili slávisté dlouhodobou část sezony domácí remízou 1:1 s Východočechy. | Foto: Lubomír Douděra

Téměř vyprodaný Eden se těšil na další perfektní představení slávistů, ale vyprodané tribuny oněměly už po osmi minutách, kdy z dálky vystřelil na Koláře Kučera a domácímu brankáři proskočil míč mezi rukami do sítě. Pro Pražany to byl pořádný šok, ale uběhlo jen jedenáct minut a sami hosté vrátili domácí zpět do zápasu. Centr Ousoua si totiž srazil do vlastní sítě Gabriel. Slávisté poté byli o něco aktivnější, ale na pozorně bránícího soupeře nenacházeli recept.

Hodně vzruchu přinesly hned úvodní minuty druhé půle. Nejprve Kolář pustil malou domů a měl plné nohy práce, aby míč skluzem z brankové čáry odkopnul. Na druhé straně hřiště se pak ze samostatného úniku prosadil van Buren, jenže radost více než šestnácti tisícovek fanoušků byla předčasná, gól neplatil pro ofsajd.

Druhá jarní ztráta Dukly: Na Julisce remizovala s Chrudimí

Aktivitou na domácí straně tradičně hodně hýřil mladý záložník Zafeiris, jeho povedenou střelu zlikvidoval Bajza. Povedený zákrok si pak připsal také Kolář, který zneškodnil velikou šanci Trusy. Když už se všichni smiřovali s remízou, v šesté minutě nastavení stadion opět na vteřinu oněměl… van Buren ale výborného Bajzu zblízka nepřekonal.

"Do zápasu jsme vstoupili dobře, ale hned z první akce soupeře jsme pak dostali gól, který nám ten zápas ztížil. Našemu výkonu něco chybělo, hlavně v ofenzivní části. Hradec pozorně bránil, stál dost hluboko, v první půli jsme vyhodili hodně míčů, řešili to zbrkle. Hradec nám pomohl vlastním gólem po hezkém centru Ousoua, stejně toho ale v první půli bylo dost málo. Chyběl nám pohyb, byli jsme dost daleko od hráčů, i z odražených balonů Hradec hodně vyjížděl. Druhý poločas byl hodně zasažený nucenými střídáními, od 70. minuty jsme dohrávali vlastně v deseti, i když Zafeiris podal neuvěřitelný výkon i se zraněním," řekl k utkání kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Jeho svěřenci nedokázali porazit soupeře z východu Čech už potřetí za sebou. "Poslední tři zápasy se nám na ně nehraje dobře. Je to tým, který má svoji kvalitu, jsou organizovaní, těžko se proti nim hraje, kór zápasy, kdy mohou v pětičlenné obraně jít níž. Hráči situace chytře odcouvávají, nedělají chyby, je vidět, že vědí, co mají hrát. Na druhou stranu, když si vzpomenu na první zápas, kde jsme s nimi prohráli 0:1, tak tam byly ty statistiky až drtivé, my ale neproměňujeme šance a oni jsou produktivní. Vždy podají velice dobrý výkon, v téhle sezoně jsme na ně ale nenašli recept," dodal.

Béčko Slavie se nemůže zvednout. Tentokrát doma padlo s rezervou Olomouce

Slavia - Hradec Králové 1:1 (1:1)

Branky: 19. vlastní Gabriel - 7. Kučera. Rozhodčí: Radina - Hájek, Hrabovský. ŽK: Ogbu, Zafeiris - Ryneš, Bajza. Diváků: 16737.

Slavia: Kolář – Ousou (46. Masopust) (72. Traoré), Ogbu, Holeš – Douděra (60. Jurásek), Zafeiris, Dorley, Schranz (60. Jurásek) – Provod, Jurečka, Olayinka (30. van Buren).

Hradec: Bajza – Klíma, Čech, Leibl (78. Pudhorocký) (90. Rada) – Gabriel, Smrž, Kučera, Kodeš, Ryneš – Trusa (90. Koubek), Vašulín.