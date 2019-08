Pražská Slavia ztrácí před bojem o Ligu mistrů další oporu. Do týmu nováčka nejvyšší italské soutěže Brescia Calcio odchází záložník Jaromír Zmrhal. Podepsal čtyřletou smlouvu.

Fotbalové utkání finále MOL Cupu mezi celky SK Slavia Praha a FK Jablonec 9. května v Mladé Boleslavi. Kapitán Slavie Jaromír Zmrhal. | Foto: Deník / Ladislav Adámek

O zájmu z Itálie se už nějakou dobu vědělo, během úterý pak byl přestup formálně dotažen. „Chvíli jsme vyjednávali o ceně, ale nakonec Jaromíra uvolníme. Je to odchovanec, který pro klub strašně moc udělal, má na přestup do zahraničí morální právo. V minulosti na přání klubu zůstal a odmítl dvě zahraniční angažmá. Vyšel nám vstříc v situaci, kdy by jeho odchod klub sportovně poškodil," okomentoval transfer pro oficiální web Slavie předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík.