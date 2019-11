Trenér Slavie Jindřich Trpišovský nasadil do utkání po oddychu v poháru tradiční tahouny jako Tomáše Součka, Vladimíra Coufala či Nica Stanciua. Premiéru v červenobílém dresu si odbyl Ladislav Takács ve stoperské dvojici s Michalem Frydrychem.

Úvod duelu však připomínal nevýrazný výkon ze středečního večera. Postupem času se přece jen domácí začali osmělovat a ohrožovat branku Viktora Budinského stále více.

Ve 43. minutě se po sílícím tlaku dočkali první trefy. Peter Olayinka vybojoval míč, přistrčil ho Petru Ševčíkovi, který výborně našel ve středu pokutového území Součka a ten se nemýlil. „Začátek jsme neměli podle představ, ale v závěru poločasu jsme je zatlačili a gól jsme dali zaslouženě," uvedl debutant Takács.

Převaha domácího celku pokračovala i po přestávce. Hned v úvodu druhé půle se radovali příznivci Slavie po hlavičce Olayinky, ale rozhodčí odmával ofsajd. O pár minut později už však bylo vše v pořádku.



Obléhání ostravské branky skončilo Olayinkovým centrem, jenž ztečoval jeden z hostujících obránců pouze na hlavu Součka. Ten měl pozici jednoduchou a navýšil náskok. Po hodině hry navíc přišla obrovská chyba Ostravanů při bránění. Před gólmanem se po autovém vhazování zjevil úplně volný Stanislav Tecl, kterého nesmyslně poslal k zemi Milan Jirásek.



Červená karta pro hostujícího záložníka a pokutový kop, takový byl výsledek jedné nepozornosti. Jenže Souček hattrick nezavršil, penaltu nekopnul ideálně a Budinský míč vyrazil.

Výhoda jednoho muže v poli ale byla znát a Slavia pokračovala ve velkém tlaku, jenž vyústil dalším závarem a třetí trefou. Poprvé po vyléčení dlouhého zranění se prosadil Tecl. Vedení ještě dvanáct minut před koncem navýšil Ševčík, jenž nadvakrát využil parádního centru Josefa Hušbauera.



Odveta za pohárové vyřazení tak vyšla domácím dokonale. Po výhře 4:0 se Slavia příjemně naladila na cestu do Barcelony a minimálně do pondělí si na čele ligové tabulky vytvořila dvanáctibodový náskok na Plzeň. „Jsem rád, že jsme to zas byli my oproti středě. Baník hrál v první půli důrazně, ale ukázali jsme lepší tvář a hlavně v druhém poločase to od nás byl tajfun,“ pochvaloval si kouč Trpišovský.



Hosté naopak po dobrém představení v poháru předvedli slabý výkon. „Kvalita soupeře byla vyšší. Po vyloučení už to bylo jen o tom, kolikrát nás ještě překonají. Zasloužené,“ nevymlouval se trenér Bohumil Páník.

SK Slavia Praha - FC Baník Ostrava 4:0 (1:0)



Branky: 43. a 52. Souček, 68. Tecl, 77. Ševčík

Neproměněná penalta: 61. Souček

ČK: 61. Jirásek ŽK: Bořil, Coufal, Stanciu, Takács - Jirásek, Fillo, Diop, Fleišman

Diváci: 18 297

Slavia: Kolář - Coufal, Takács, Frydrych, Bořil - Souček (78. Júsuf) - Ševčík, Stanciu (69. Traoré), Hušbauer, Olayinka (73. van Buren)- Tecl

Baník: Budinský - Fillo, Pokorný, Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter (76. Holzer), Jirásek, Hrubý (46. Smola), Kuzmanovič (60. Granečný) - Diop