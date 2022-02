Slavia před jarní částí zúžila kádr, na šanci si musí počkat i talent Alijagič

Celkem devět hráčů opouští před startem jarní části úřadujícího fotbalového mistra. Slavia poslala na zkušenou mladíky, kteří budou naskakovat převážně ve druhé lize. Nejvyšší soutěž by si měli zahrát Denisové Alijagič a Višinský. První odchází do Liberce na hostování, druhý na přestup s možností budoucího odkupu zpět do Edenu.

Talentovaný útočník Denis Alijagič bude sbírat zkušenosti na hostování v Liberci. | Foto: FK Slovan Liberec

„Ke každému z hráčů, u kterých řešíme jejich budoucnost, máme individuální přístup. Vždy existují tři varianty jejich rozvoje, setrvání ve Slavii, hostování nebo přestup s možností zpětného odkupu," vysvětluje na klubovém webu sportovní ředitel Jiří Bílek. Právě pro hostování a přestup s možností zpětného výkupu se nyní vedení Slavie rozhodlo v případě dvou osmnáctiletých talentů. Útočník Denis Alijagič, který na podzim zářil ve druhé lize, kde zapsal jedenáct branek, odchází do Liberce na půlroční hostování. Jeho jmenovec Višinský pak zamíří na sever Čech v rámci přestupu. „Tato možnost má řadu výhod, nejzásadnější je ta, že kluby o takového hráče pečují jako o vlastního. Pokud se mu daří a prosadí se, můžeme ho za výhodných a dopředu daných podmínek získat zpět. Stejný model se osvědčil u Jana Kuchty, v Liberci se rozvinul, vrátil se za velmi výhodných podmínek a ve Slavii dominoval. Pevně doufám, že by se u Denise Višinského mohl opakovat stejný scénář. Věříme, že díky takovému modelu si vybojuje pevnou pozici v sestavě Liberce, z čehož v budoucnu budou profitovat všechny strany," doplňuje Bílek. Příprava: Vltavín prohrál poprvé od pohárové porážky s Baníkem. Po 13 zápasech Oba talentovaní hráči, kteří se vypracovávali během podzimu v dresu Vlašimi, absolvovali se Slavií zimní soustředění v Portugalsku. Višinský naskočil za sešívané dokonce i v generálce proti Baníku Ostrava. Další starty za pražský klub ale zatím ani jeden nepřidá. To se koneckonců nepoštěstí ani další sedmičce mladých hráčů, které Slavia poslala na hostování do druhé ligy. Za Vlašim budou nastupovat záložníci Marek Icha, Martin Douděra a Matěj Jurásek a útočníci Adam Toula s Jonášem Kneifelem. Ve Vyškově budou zase sbírat zkušenosti brankář Antonín Kinský a obránce František Matys. Sešívané by měl opustit také rumunský středopolař Nicolae Stanciu, který je údajně na odchodu do čínského Wu-Chanu. Mužstvo už opustil také útočník Jan Kuchta, který nově nastupuje za ruský Lokomotiv Moskva. Tým pod vedením Jindřicha Trpišovského naopak posílili Ukrajinec Maksym Talovjerov a Nigerijec Yira Sor. Jako protihodnota za druhého jmenovaného zamířil do Baníku Ostrava záložník Ubong Ekpai. S těmito změnami v sestavě bude Slavia na jaře hájit prvenství v tabulce. O obhajobu mistrovského titulu bude usilovat proti dotírající Plzni a Spartě. Zatímco Západočeši ztrácí na sešívané pouhý bod, městský rival má tříbodovou ztrátu. Předem je tak jasné, že letošní jarní fáze nabídne pořádně napínavou podívanou.