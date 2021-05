Když se trenér Jindřich Trpišovský radoval ze tří získaných titulů ve fotbalové lize s pražskou Slavií, v emotivní chvíli věnoval unikátní mistrovský „hattrick“ kamarádovi Vladimíru Mikulášovi. Pražský deník přináší příběh tohoto bývalého maséra a fyzioterapeuta fotbalové reprezentace. Původně vyšel loni v seriálu Pražské neziskovky.

Vladimír Mikuláš s rodinou. | Foto: ALSA

Co je ALSA?

* Spolek sdružuje pacienty a profesionály se zájmem o amyotrofickou laterální sklerózu.

* Poskytuje pacientům služby jako fyzioterapii, logopedii, psychoterapii, ergoterapii i výživu.

* Podporuje i blízké pacientů, pečující o nemocné s ALS.

* Provozuje také půjčovnu pomůcek, organizuje rekondiční pobyty a výjezdy specialistů do domovů nemocných.

* Cílem do budoucna je vytvoření specializovaného centra pro nemocné s ALS.