Zdroj: DeníkŽulová, nepropustná, sehraná. Útočníkům leckdy zvlhne střelný prach, kombinace může váznout, od začátku sezony ovšem platí, že Slavii se strašně těžko dávají góly. Doma, venku, všude.

Ze 27 duelů dvacetkrát neinkasovala, včetně všech tří „pokoronavirových“ kol. Jediné Slovácko dokázalo dát červenobílým víc než jednu branku (1. března v Uherském Hradišti) a šlo o naprostou výjimku.

„Když bude Slavia stále takhle dobře bránit, není možné, aby nějaký tým takový náskok smazal,“ řekl pro Pražský deník bývalý reprezentant a obránce Milan Fukal.

Plzeň je jediným mančaftem, který by ještě mohl Pražany připravit o titul. Viktoria přijede do Vršovic v neděli. Ani Fukal však neočekává, že by v závěru sezony mohlo dojít k dramatu.

„Nadstavbová část je, jako když hrajete v pohárech: nesmíte prohrávat. V tomhle má trenér Trpišovský i jeho realizační tým zkušenosti a myslí na to. Jestli Slavia nic nepodcení, tak ani Plzeň v tak vynikající formě její náskok smazat nemůže,“ míní někdejší zadák se zkušenostmi z Jablonce, Sparty i německé Bundesligy.

Nula rozhoduje

Slávisté excelují prakticky ve všech defenzivních ukazatelích. Soupeřům povolují nejméně střeleckých pokusů, naopak jsou nejúspěšnější v obranných soubojích (viz infografika). Protivníkům se nedaří dostat partu z Edenu pod trvalejší tlak, z něhož by vyplynuly fauly kolem pokutového území a následné standardní situace.

S takovou jistotou v zádech (nezapomínejme na rekordního sběratele nul Ondřeje Koláře) není divu, že se Slavii daří vyhrávat duely, v nichž jim to směrem dopředu skřípe. Sešívaní vědí, že alespoň jeden míč do sítě soupeře nějak procedí. Na zisk bodů to pak stačí: hned sedmkrát v aktuální sezoně vyhráli 1:0. Naposledy v Příbrami.

„Chtěli jsme být trpěliví a nepouštět domácí do nějakých brejků nebo standardek. Když soupeř hraje takovým stylem jako Příbram, rozhoduje se od 70. minuty dál. V kabině jsme si říkali, že hlavně nesmíme dostat gól,“ řekl trenér Trpišovský po vydřeném vítězství na hřišti posledního týmu tabulky.

Rozjetý Kúdela

„Ukazuje to velikost týmu a sehranost. Není to jen o obráncích, ale o práci celého týmu. Že se útočník netrefí, to se může stát. Jsou dobře hlídaní, soupeři se na ně důkladně připravují. Nula vzadu prostě rozhoduje,“ upozorňuje Fukal.

O síle slávistické obrany se občas pochybuje. Od loňského léta, kdy Eden opustili Deli a Ngadeu, se při každém dalším odchodu či zranění (například Davida Hovorky) objevují řeči o tom, že takové mezery se zacelit jen tak nepodaří. Opak je pravdou: červeno-bílá žula drží.

„Těžko někoho vyzdvihovat, ale hrozně mě překvapuje Kúdela. Očekával jsem, že v jeho věku, i když má hodně zkušeností, už nebude na Slavii úplně stačit. A je příjemné vidět ho v tak výborné formě,“ chválí Fukal.

Hlavní je však tvrdá dřina všech. „Kluci jezdí po prdeli. I když to jsou hvězdy naší ligy a mohli by si něco myslet, berou to poctivě,“ líbí se Fukalovi. Soupeři jsou méně šťastní: na obraně Slavie si zkrátka lámou zuby.