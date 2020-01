„Patrik Hellebrand projevil velký zájem přestoupit do Slavie Praha. Hráč dnes odjel se Slavií na soustředění a v příštím týdnu dojde k dotažení administrativních kroků. Přejeme hráči hodně štěstí a úspěchů v jeho novém působení," okomentoval přestup hráče ředitel 1.FC Slovácko Petr Pojezný.

Zlínský odchovanec přišel do Uherského Hradiště v létě 2017. V dresu Slovácka odehrál 22 ligových zápasů a vstřelil jednu branku. V neděli už odletěl se Slavií na kondiční soustředění do Španělska. „Je pro mě obrovskou ctí stát se hráčem Slavie. Jsem strašně rád, že se vše stihlo do začátku zimní přípravy," uvedl na klubovém webu Pražanů Patrik Hellebrand.

Zájem o služby mládežnického reprezentanta mělo v zimě hned několik celků. Nakonec rozhodl velký zájem Slavie, která přetahovanou o šikovného středopolaře vyhrála také nad Spartou. „Žádný z klubů na mě nezanechal takový dojem jako trenéři a celkově Slavia. Je to pro mě obrovská motivace," prohlásil.

Trpišovský: Má nestandardní řešení situací

Z příchodu Hellebranda měl velkou radost také trenér sešívaných Jindřich Trpišovský, který mladého fotbalistu sledoval delší dobu. „Velký faktor sehrál náš skaut Petr Hurych, který ho do Slavie lákal už před dvěma lety. Tehdy to nevyšlo. Pořád za mnou chodil a otravoval mě, že je ve Slovácku skvělý hráč. Jezdili jsme se na něj dívat na reprezentace, intenzivně jsme ho sledovali. Když naskočil do ligy, tak hrál velmi dobře. Jsem rád, že je tu s námi,“ pronesl.

I když toho odchovanec Fastavu ve FORTUNA:LIZE mnoho neodehrál, má nejen podle Trpišovského velký potenciál. „Je to velice zajímavý kreativní ofenzivní hráč s nestandardním řešením situací, které mají vyspělí hráči v Evropě. Je ale před ním velká cesta. Jsem rád, že se rozhodl pro nás a že je tu s námi už teď před startem přípravy, je pro hráče důležité být s týmem od prvního dne,“ řekl známý trenér.

Škoda a Hušbauer jednají o odchodu ze Slavie do zahraničí

Fotbalisty Slavie by mohly opustit dvě dlouholeté opory, útočník a kapitán Milan Škoda a záložník Josef Hušbauer. Oba hráči jednají o novém angažmá v zahraničí a večer s týmem neodletí na soustředění do Španělska. Lídr české ligy o tom informoval na svých webových stránkách. Škoda přišel do Slavie v lednu 2012 z Bohemians 1905 a stal se jednou z hlavních tváří červenobílých. V nejvyšší soutěži dal třiatřicetiletý útočník za tým z Edenu 77 ligových branek a je nejlepším novodobým střelcem klubu. Se Slavií dvakrát získal ligový titul a na podzim si připsal také start ve skupině Ligy mistrů. Jinak ale většinu podzimní části příliš nenastupoval a více hrát začal až těsně před zimní pauzou, kdy se střelecky prosadil ve třech zápasech nejvyšší soutěže po sobě. Smlouva v Edenu mu vyprší v létě. Hušbauer přišel do Slavie před čtyřmi lety od rivala ze Sparty. I on získal s červenobílými dva ligové tituly. Devětadvacetiletý středopolař odehrál za tým z Edenu 122 ligových utkání, v nichž si připsal 22 branek a 33 asistencí. V evropských pohárech včetně kvalifikací nastoupil za Slavii do 25 utkání s bilancí čtyř gólů a dvou asistencí. Stejně jako Škoda má v Edenu smlouvu do konce sezony. Na soustředění vedle Škody s Hušbauerem neodcestuje ani záložník Jakub Hromada, jenž bude na jaře hostovat v Liberci. Z podzimního kádru skončil Jakub Hora, na kterého klub neuplatnil opci po hostování z Teplic. S týmem naopak odcestoval záložník Patrik Hellebrand, první zimní posila Pražanů ze Slovácka. Nováčkem v kádru je i liberijský středopolař Oscar Dorley, který do Slavie přestoupil už v létě, podzim ale ještě odehrál v Liberci. Po hostování v Jablonci se vrátil další záložník Jan Sýkora. Do přípravy s A-týmem se zapojilo i pět talentů z mládežnické akademie - Joao Felipe, Daniel Kosek, Jakub Křišťan, Daniel Langhamer a Jan Sirotník. Mužstvo by měli ve Španělsku doplnit dva mladí hráči a dva trenéři z Bahrajnu v rámci spolupráce s tamní asociací. Lídr české ligy bude na soustředění ve španělské Marbelle do 16. ledna.