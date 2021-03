Z posledních pěti gólů Slavie totiž měl podíl hned na čtyřech. Zásadní roli hrál při postupu přes Leicester v Evropské lize i při nedělní výhře úřadujícího mistra na Slovácku, na půdě třetího mančaftu ligové tabulky.

Dva góly dal (ten druhý z přímého kopu byl lahůdkový), akci vedoucí k rozhodujícímu rozjel geniální přihrávkou do křídla. Pochopitelně byl zvolen hráčem utkání. Ve Slavii se mu to zdařilo v jednapadesáti utkáních už po dvanácté. „Snažím se co nejvíc pomoct týmu, někdy dám gól, někdy na něj přihraji,“ řekl pro klubový web.

V této sezoně FORTUNA: LIGY se mu to povedlo zatím desetkrát. Šestkrát skóroval, čtyřikrát asistoval. Klíčovou přihrávku zapsal i ve čtvrtek v Leicesteru. Po jeho centru dal Lukáš Provod postupovou branku.

„Nico patří do skupiny výjimečných hráčů. Má vysokou herní inteligenci, přemýšlí o fotbale, zdobí ho výborná kopací technika. Jedná se o rozdílového hráče,“ vyzdvihl Jan Nezmar, bývalý sportovní ředitel Slavie, který záložníka do Edenu přivedl.

„Přesně tak,“ přitakal Petr Mikolanda, někdejší ligový útočník a expert televize O2. Jako důkaz přihodil pas před vítěznou trefou na Slovácku. Stanciu vyslal míč do křídla, odkud kapitán Jan Bořil nacentroval na hlavu skórujícího Ondřeje Lingra. „Spousta českých hráčů by to udělala jinak. On si počkal, až pak přihrával,“ popsal Mikolanda.

Přihrávkový mág

V tu chvíli se ukázala kvalita. Stanciu je zkrátka přihrávkový mág. V této sezoně poslal spoluhráče už 29krát do gólové šance. Lepší je jen sparťan Bořek Dočkal. V minulé to zvládl 66x a v lize neměl konkurenci.

Ostatně proto ho Slavia v létě 2019 přivedla. „Jeho příchod nebyl těžký, chtěl zpátky do Prahy, Slavia se mu líbila. Náročné to ale bylo z hlediska ekonomiky, není levným hráčem,“ zavzpomínal Nezmar.

To opravdu ne. Vždyť Sparta za něj v zimě 2018 poslala Anderlechtu Brusel 96 milionů. Slavia pak egyptskému Al Ahli, kam z Letné doslova utekl po ročním angažmá, 100 milionů.

Zatím se to však vyplácí. Stanciu pomohl Slavii k titulu, nyní míří se spoluhráči k dalšímu. Navíc je tu průnik mezi šestnáct nejlepších v Evropské lize.

„Nico momentálně dělá Slavii, ale platí to i obráceně, jeho spoluhráči dělají Nica,“ ocenil Nezmar. Vždy to ale tak růžové nebylo. Na podzim občas chyběl v základní sestavě.

„Byla to pro mě těžká situace. Musel jsem hodně cestovat s národním týmem, byli jsme pořád zavření na hotelu. Taky jsem byl naštvaný, že jsme se nedostali na EURO,“ objasnil hráč.

Teď je na vlně. „Už ve Spartě ukázal, že je výjimečný, ale neladilo k němu okolí. S Kangou se pral o pozici na hřišti,“ upozornil Nezmar. „U něj je to hodně o tom, jak hrají hráči kolem něj. Teď to kolem něj lítá.“

To Rumunovi sedí. On dodá nápad a výhry naskakují.