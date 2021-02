Pardubice, Brno, Příbram. Co mají tito tři účastníci fotbalové FORTUNA:LIGY společného? Světe div se právě oni dokázali jako jediní v aktuální sezoně obrat o body pražskou Slavii, tedy značku, která neohroženě kráčí za obhajobou titulu. Svěřence trenéra Jindřicha Trpišovského čeká dnes v rámci dalšího kola právě jeden z těchto „zlodějů.“ Do Edenu dorazí Pardubice.

Byla to právě parta z města perníků, která si na začátku sezony připsala v duelu s Pražany bod za remízu 1:1. Nováček soutěže tím navázal na triumf s Teplicemi. A hned na prahu ročníku tak ukázal, že mezi elitou nebude do počtu.

Východočeši bourají prognózy

A to rozhodně není. Východočeši zbourali všechny prognózy. Po osmnácti kolech drží s osmadvaceti body sedmé místo tabulky. A mohou pokukovat po bojích o Evropskou ligu. Na tým, který ani nemůže hrát domácí zápasy na svém stadionu, jde tak trochu o senzaci.

„Pardubice jsou velkým oživením ligy. Hrají velice aktivní fotbal a je to jeden z týmů, který nás obral na podzim o body. V tom zápase hrály velice dobře, pak to potvrdily, mají konstantní výkonnost,“ nešetří slovy chvály trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

„Hrají pracovitý fotbal a mají v týmu zajímavé individuality. Nedostávají moc branek, jsou organizovaní a disciplinovaní. Do horní poloviny tabulky patří právem,“ dodává kormidelník. To Slavia jde do bitvy, jejíž začátek byl nakonec posunutý z 18.30 na 16.00, po ledové bitvě s Příbramí. Středočeši uhráli s favorizovaným protivníkem bod za remízu 3:3.

Důležitý bude stav hřiště

„Nejvíce bude záležet na stavu hřiště, jinak si myslím, že bude platit to podobné, co praktikujeme ve všech zápasech. Rychlá kombinační hra, individuální průniky, dostat soupeře pod tlak a mít takovou intenzitu hry, aby soupeř dělal chyby. Musíme podat podobný výkon jako s Jabloncem a Olomoucí a ve všech domácích zápasech. Je to o kvalitě, o tom překonat soupeře, který sem určitě přijede bránit a napadat nás,“ myslí si kouč Trpišovský.

Sešívaná obrana si bude muset dávat pozor především na Davida Hufa, dvaadvacetiletý forward Pardubic zapsal do notýsku zatím pět gólů. Na jaře se ovšem ještě netrefil. Slavii by se návrat na vítěznou vlnu hodil náramně. Už ve čtvrtek ji totiž čeká první zápas play off Evropské ligy proti anglickému Leicesteru.