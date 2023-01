„Jsem rád, že to dopadlo, protože je to hráč nastupující generace, který má před sebou velkou perspektivu a na svůj věk spoustu zkušeností. Dokáže být důrazný i produktivní. Jeho největší přednost je velký akční rádius a fotbalovost. Jsme rádi, že jsme ho získali," těší slavného kouče.

Sám dvacetiletý talent je z přesunu do Vršovic nadšený. "Jsem strašně šťastný, že o mě Slavia, tak velký klub, projevila zájem. Doufám, že mi její herní styl bude sedět. Jsem vytrvalostně i fyzicky vybavený hráč, na tom si Slavia zakládá. Moc se těším na fanoušky i staré známé z Boleslavi, snad mi pomůžou se co nejrychleji zabudovat do kabiny," září úsměvy.

S fotbalem David Pech začínal v rodném Brandýse nad Labem, v roce 2013 přestoupil do Mladé Boleslavi, kde se přes mládežnická družstva dostal až do A týmu. Na svém kontě má i několik startů za mládežnické reprezentace, loni vybojoval s "jednadvacítkou" postup na evropský šampionát.

"David je v mých očích prototypem moderního fotbalisty s vyváženou defenzivou i ofenzivou, je navíc skvěle nastaven také v hlavě. Pevně věřím, že ve Slavii své fotbalové dovednosti dále rozvine," říká o svém klenotu Viktor Kolář, šéf zastupující agentury Sport Invest.

