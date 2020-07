Jen těžko si lze představit, že by ve velkých ligách tým patřící dlouhodobě k elitě takhle pomohl „vytunit“ sestavu přímého soka. V Česku to jde. Proč?

Může za to inženýr

K pochopení tohoto příběhu se musíme vrátit až na začátek tisíciletí. V roce 2000 přestoupil do Liberce z Opavy Jan Nezmar, ústřední osoba nynější symbiózy na trase Liberec-Eden. Útočník s postavou anglického ragbisty se brzy stal zásadní postavou mužstva v rozmachu. V roce 2002 slavil se Slovanem epochální úspěch mistrovský titul. „Přijeli jsme před radnici a náměstí bylo plné lidí. To mi vyrazilo dech,“ vybavoval si.

Tyto vzpomínky pomáhaly tvořit vztah kluka z Hlavnice u Opavy s městem na severu. V Liberci bydlí, usadil se tady. Jeho syn kope za Slovan.

Zdroj: DeníkNezmar se stal (přestože si na pár let odskočil do Slovácka a Ružomberku) osobností regionu. Důvod? Góly, úspěchy, tedy další titul po návratu, nátura lídra, ale hlavně inteligence, vzdělání a tím i možnost jednat jako rovný s rovným s majitelem Slovanu Ludvíkem Karlem. To je totiž zvláštní muž, tajemný despota. Jenže Nezmara vzal za svého. Když hráči něco potřebovali, bavil se jen s ním. „Je to inženýr,“ připomněl, že útočník vystudoval vysokou školu.

Karl udělal z Nezmara sportovního ředitele, ten mu na oplátku pomohl zvelebit mládež, zvládal jeho představu o fotbalu jako kšeftu. Přes šílenou rotaci kádru Slovan dál válel, Nezmar navíc objevil na Žižkově trenéra Jindřicha Trpišovského.

Na konci roku 2017 (po úspěších v Evropské lize) však odešel do Slavie, chtěl se dostat na vyšší level. Přibalil si i Trpišovského tím začala éra hráčských přesunů na stejné dálnici, po níž vyrazili sportovní ředitel s koučem. Za dva roky jde o devět přestupů za bratru 150 milionů korun. K tomu další hostování, výpůjčky.

Tvrdík: Je to genius

Například brankář Ondřej Kolář se stal hvězdou první velikosti. Slavia ho koupila za 25 milionů, za rok ho může prodat za půl miliardy. Záložník Petr Ševčík je ten samý případ, navíc patrola z Liberce pomohla ke dvěma titulům, triumfu v domácím poháru i jízdě Evropou.

„Nezmar je génius,“ pronesl šéf klubu Jaroslav Tvrdík v pořadu televize ESAM.

Zatím proti tomu nelze říct půl slova. Potvrdí to i poslední přestupy? Ukáží se Tomáš Malinský, Jan Kuchta, Ondřej Karafiát a Michal Beran jako terno?

Není důvod pochybovat.