Fotbalisté Slavie o víkendu odjeli na kondiční soustředění do rakouského Aigenu. O den později se k nim připojil i ostravský kanonýr Muhamed Tijani. Autor jedenácti gólů v minulé sezoně FORTUNA:LIGY má od Baníku povolení připravovat se s partou trenéra Jindřicha Trpišovského.

Muhamed Tijani (vpravo) se na soustředění Slavie v rakouském Aigenu potkal s parťákem z nigerijské mládežnické reprezentace Igohem Ogbuem. | Foto: SK Slavia Praha

Bez devíti centimetrů dva metry vysoký nigerijský útočník patřil k oporám Baníku Ostrava. Jak bylo zmíněno, v minulé sezoně dal jedenáct gólů, z toho osm v posledních osmi zápasech sezony.

Slávisté se v Rakousku opět sešli pohromadě po třítýdenním volnu. "Tady to máme rádi, jezdíme sem často. Vzali jsme hodně mladých kluků. Parta se dává do kupy, tuhle fázi mám rád. V sobotu proběhl záběhový trénink, cesta do Aigenu byla dlouhá. Bude to náročné, někteří z toho budou asi vykulení,“ usmíval se pro klubový web Trpišovského asistent Zdeněk Houštecký.

„Těšil jsem se, volno ale uteklo strašně rychle. Myslím si, že by každý tak týden navíc ještě zvládl. (směje se) Partu máme skvělou, to člověku ten návrat do tréninkového procesu vždycky ulehčí," doplnil jej záložník Petr Ševčík.

