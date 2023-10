Fotbalová Slavia se v poslední době trápí v koncovce a v probuzení útočníků bude doufat už ve čtvrtek v zápase Evropské ligy proti Tiraspolu. Hlavní prostor dostane Mojmír Chytil, který by podle slov trenéra Jindřicha Trpišovského neměl chybět v základu. „Je to pro mě šance, kterou budu chtít využít. Po delší době začnu od začátku, vážím si toho, budu chtít odvést dobrý výkon,“ hlásí před důležitým zápasem útočník, který se naposledy trefil v MOL Cupu proti Kroměříži.

Mojmír Chytil v dresu Slavie. | Foto: Profimedia

Předtím se ale Chytil naposledy trefil už na začátku září proti Karviné. Od té doby na gólový zápis čekal a po pohárovém utkání nepomohl Slavii k vítězství ani proti Teplicím. Trápení v koncovce na severu Čech vyvrcholilo a sešívaní v pozici favorita jen remizovali 0:0. Velký otazník, kdo z útočníků dostane v Evropě přednost, ale trenér Trpišovský smazal hned na předzápasové tiskové konferenci, kde prozradil, že v základu nastoupí právě Chytil.

„Tlak si vytváříme sami na sebe, je nás tady spousta. Každý, kdo bude prospěšný pro tým, se do sestavy podívá. Jsme ve Slavii od toho, abychom pracovali, pomohli mužstvu a stříleli góly. Už dopředu vím, že budu ve čtvrtek hrát, což mě moc těší. Můžu se tak v hlavě na zápas lépe nachystat,“ říká čtyřiadvacetiletý útočník, který se i ohlédl za posledním ligovým kolem.

„Zápas nám nevyšel, osobně jsem měl dvě šance. Gól mi vzal ofsajd, hlavičku v závěru jsem pokazil. Kdybych skóroval, mohli jsme se teď bavit jinak, ale bohužel, netrefil jsem to. Je to na nás, na útočnících, abychom stříleli góly. Tým to od nás potřebuje. Chceme společně zápas s Šeriffem Tiraspol zvládnout,“ vyhlašuje.

Slavia bude chtít moldavskému celku vrátit vyřazení z posledního vzájemného střetnutí. V roce 2009 se spolu oba týmy utkaly v rámci kvalifikace Ligy mistrů a po remízách 0:0 a 1:1 šel dál Tiraspol.

„Já ani trenér jsme u toho nebyli, ale ve výtahu, když jsme přijížděli na tiskovku, jsme se o tom společně bavili. Revanš úplně nevím, jestli to bude, týmy jsou úplně jiné, je to spousta let. Ale my jsme Slavie, chceme vyhrát každý zápas,“ říká sebevědomě Chytil.

Pražský klub každopádně ve čtvrtek na domácí půdě nečeká nic snadného. Šeriff vstoupil do skupiny domácím zápasem s favorizovaným AS Řím a nakonec padl jen těsně 1:2.

„Je to úplně jiný tým, než který minulý rok potkala Plzeň. Je hodně doplněný o Jihoameričany a další zahraniční hráče. Vůbec bych Šeriff nepodceňoval, proti AS Řím předvedli skvělý výkon. Jsou velmi silní na míči, mají kombinačně zdatné hráče a na hrotu silné útočníky, kteří dokáží podržet míč i kvalitně zakončit. Je to sebevědomé mužstvo, určitě nemůže být považováno za outsidera,“ hodnotí soupeře Trpišovský.

Podaří se Slavii prolomit střeleckou mizérii a získat důležité body v boji o jarní část Evropské ligy? A napomůže tomu právě Mojmír Chytil? To se fanoušci dozvědí už ve čtvrtek od 21 hodin.