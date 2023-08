Už ve čtvrtek odehrají fotbalisté Slavie odvetu čtvrtého předkola Evropské ligy proti ukrajinskému týmu Zorja Luhansk. Do druhého utkání, které se odehraje v polském Lublinu, půjdou Pražané ve výhodné pozici s dvoubrankovým náskokem z domácí půdy. „Výsledek 2:0 je po celkovém vývoji skvělý. V odvetě to ale nebude nic jednoduchého,“ uvědomuje si asistent trenéra Zdeněk Houštecký.

Slavia v Edenu v závěrečném předkole Evropské ligy hostila ukrajinský Luhansk. | Foto: CPA

Pražané odcestovali do Polska už v úterý večer a s sebou si odvezli i zmiňované dvě střelené branky z prvního vzájemného zápasu. Slávistická výhra se však v Edenu nerodila minulý týden snadno. Domácí měli velkou herní převahu, ale míč ne a ne dotlačit až do sítě. Po neuznané brance z prvního poločasu prolomil bezbrankový stav až v 81. minutě Muhamed Tijani a v nastavení navýšil Lukáš Masopust.

„Oba góly jsme dali až na konci zápasu. Zaplaťpánbůh, že jsme v nastaveném čase přidali druhý gól, to nás trošku uklidnilo. Žádný tým se ale předem nevzdá a neporazí se sám,“ říká před odvetou Houštecký.

Druhý zápas, v němž se rozhodne o postupujícím do skupinové fáze Evropské ligy, sehrají sešívaní v soupeřově azylu v polském Lublinu. Do tamní Areny Lublin, která v roce 2017 hostila mistrovství Evropy do 21 let, se uchýlila Zorja kvůli válce na Ukrajině.

„Je to druhý venkovní zápas s ukrajinským týmem, je to specifické. Nehrají přímo doma, není to jejich typické domácí prostředí, ale jsou tam zvyklí. Bude pro nás příjemné, když nás znovu přijedou podpořit fanoušci, protože jsou neskuteční a moc nám pomáhají,“ přeje si asistent trenéra Jindřicha Trpišovského.

„Je to součástí situace, co se děje na Ukrajině. Nemáme z toho radost, ale určitě budou mít potřebnou podporu i v Polsku. My tam prostě chceme jet, hrát dobrý fotbal a přivézt postup,“ doplňuje ho obránce Slavie Igoh Ogbu.

Ten by se měl vrátit do sestavy Pražanů po dvouzápasové absenci v předkolech Evropské ligy. Musel si totiž odpykat trest po obdržení červené karty v domácím duelu proti Dnipru-1. „Jsem rád, že jsem zpátky. Mám radost, že jsem zase s týmem a těším se, jak zabojujeme o postup,“ říká nigerijský stoper bojovně.

Sám si ale uvědomuje, že i přes slibný náskok nečeká sešívané nic jednoduchého. „Každý zápas je těžký, nečekáme proto nic snadného,“ uzavírá Ogbu.

Slavia vyzve Zorju Luhansk v odvetě ve čtvrtek 19 hodin. Vítěz dvojzápasu si zajistí účast ve skupině Evropské ligy.