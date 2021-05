"K ideálu to mělo daleko, ale s bodem jsme spokojení," přiznal Trpišovský po utkání.

Jeho svěřenci ho potěšili hned v šesté minutě, kdy otevřel skóre Lingr. O deset minut později ovšem bylo srovnáno, když využil mezeru v obraně Považanec, jenž výborně vysunul Doležala a ten se nemýlil.

To běžela 15. minuta a určitě by nikdo z fanoušků na stadionu nebo u televizních obrazovek nepočítal s tím, že už žádný další gól nepadne.

"V prvním poločase jsme hráli dobře, ale lacinou chybou jsme si nechali vyrovnat. I když to byla hezky zakončená akce Jablonce. Pak už jsme se jen modlili, ať je konec. O poločasu chtěli střídat hned čtyři hráči," přiznal Trpišovský, že v závěru náročné sezony jsou slávisté opravdu hodně vyčerpaní. "Jablonec byl navíc v plné sestavě, doma je silný. Je škoda, že v některých věcech jsme neměli větší kvalitu a kazili věci, co normálně nekazíme," pokračoval.

Radost mu udělal v nejvyšší soutěži debutující sedmnáctiletý záložník Daniel Samek. "Chtěl být všude, hrál skvěle. Není to pro mě překvapení. Vidíme v něm potenciál a chystáme si ho. Kromě drobnosti při inkasovaném gólu se výborně rozhodoval," chválil Trpišovský.

"Zápas to byl složitý, protože nám chyběli klíčoví hráči. Ale ti, co dostali prostor, ukázali svůj potenciál. Byl to zápas dvou poločasů, kdy se nám v prvním dařilo určitě víc, ve druhém už méně, Jablonec nás tlačil. Ale jsme rádi, že jsme prodloužili neporazitelnost a znovu natáhli rekord. V tomhle ohledu jsme spokojeni a s Budějovicemi bychom se chtěli rozloučit s fanoušky výhrou," vzkázal střelec jediného slávistického gólu Ondřej Lingr.

Jablonec - Slavia 1:1 (1:1)

Branky: 15. Doležal - 6. Lingr. Rozhodčí: Pechanec – Caletka, Kříž. ŽK: Štěpánek, Považanec, Krob, Jovovič - Oscar, Kačaraba. Diváků: 1220.

Jablonec: Hanuš – Štěpánek, Kubista, Martinec, Krob – Pleštil (79. Podaný), Smejkal (61. Jovovič), Kratochvíl, Považanec, Pilař (88. Hübschman) – Doležal.

Slavia: Stejskal – Bah (46. Kúdela), Zima, Kačaraba, Oscar – Samek (79. Deli), Traoré – Beran (61. Višinský), Lingr (80. Rigo), Sima (61. Júsuf) – Van Buren.