Sešívaní v sobotu zabrali a po vydařeném výkonu vyhráli na hřišti ostravského Baníku 3:1. Západočeši na to sice zareagovali a včera večer doma přehráli Jablonec (2:0), silnější karty však i nadále drží červenobílí. Zbývá jen udržet nervy na uzdě a nepodlehnout ani tlaku, ani přehnané euforii.

„Moc dobře víme, že když to zvládneme ve středu, tak je to pro nás poslední zápas a je rozhodnuto. Chceme slavit titul a dáme do toho všechno,“ hlásí slávistický kapitán Jan Bořil.

On a jeho tým mají s Plzní lepší bilanci ze základní částí: jednu výhru a jednu (bezbrankovou) remízu.