Slavia měla vysoký počet pozitivních testů už v pondělí. Pražané se uvalení karantény pokusili zvrátit přetestováním celého prvního týmu, ale výsledky nákazu potvrdily. V ohrožení je i konání nedělního utkání vedoucího týmu tabulky s Bohemians 1905 a šlágru s Plzní v předvečer Štědrého dne. O jejich osudu rozhodnou další testy, které Slavia podstoupí v sobotu.

"Při testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 byl v pražském klubu nalezen významně vysoký počet pozitivních případů a pražská hygienická stanice proto nařídila karanténní opatření, která znemožňují sehrát minimálně nejbližší ligové utkání," uvedla v prohlášení Ligová fotbalová asociace.

Podle Seznam Zprávy má Slavia minimálně devět nakažených, nad čímž se v rozhovoru pro tento server pozastavil šéf Opavy Jaroslav Rovňan. Zatímco pražská hygienická stanice rozhodla o nařízení karantény, Slezany s jedenácti nakaženými krajská stanice do karantény neposlala.

Je to paskvil

LFA proto dnešní utkání Opavy v Liberci neodložila a hosté nastoupí i s dorostenci. "Když to řeknu hodně tvrdě, tak je to paskvil. Uznávám naprosto kvality Slavie a náročnost jejího programu, jsou to ale nerovnoměrné podmínky v rámci profesionálního fotbalu. Nevím, co k tomu dál říct. Jsou to fakta," řekl Rovňan serveru Seznam Zprávy.

Obě hygienické stanice by měly mít k dispozici manuál od LFA, který měl zabránit rozdílnému přístupu jednotlivých stanic. K jeho vytvoření sáhla LFA poté, co v létě Opava s jedním nakaženým skončila v izolaci a nedohrála se nadstavba o záchranu a nikdo nesestoupil. V této sezoně proto hraje nejvyšší soutěž 18 klubů.

Opavu kvůli tomu vyšetřovala disciplinární komise, ale porušení protikoronavirových opatření ze strany slezského celku neshledala. Tehdy ještě byl manuál s instrukcemi proti šíření nákazy pro kluby pouze doporučením, od této sezony se změnil na povinný.