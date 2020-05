Sešívaní přitom minulý týden místo ladění formy prožívali komplikace v podobě pozitivního testu jednoho z hráčů na koronavirus. Přišli tak i o možnost sehrát přípravné duely. Další testy byly naštěstí negativní.

„Dva a půl měsíce jsme byli bez fotbalu, ostrý zápas nám chyběl a hrozně se těšíme,“ řekl slávistický kapitán Jan Bořil. Zisk tří bodů bere jako povinnost, vždyť parta z Edenu před nucenou pauzou prohýřila polovinu náskoku na druhou Plzeň.

Bez diváků? Nuda

„Jaro je vždycky těžké, hlavně když se hraje o titul. Musíme jednoznačně vyhrát, i když ty zápasy bez diváků budou specifické,“ očekává zkušený obránce Bořil.

Právě absence obecenstva na stadionech je něco, na co se fotbalisté pražského celku rozhodně netěší. „Bude to pro nás jako přátelák na soustředění, na hřišti bude všechno slyšet. Musíme se s tím poprat,“ hlásí brankář Ondřej Kolář.

S tím souhlasí i Bořil. „Určitě to bude trochu nudné, vždyť fotbal se hraje pro fanoušky. Jsem zvědavý, jak to dopadne, ale věřím, že se to uklidní a co nejdříve se bude hrát zase před lidmi,“ doufá slávistický kapitán.

Fanoušci budou na góly sešívané družiny čekat u televizních obrazovek. „Snad jim uděláme radost alespoň takhle na dálku,“ říká Kolář.

Trenéra Jindřicha Trpišovského mrzí, že kvůli zdravotním komplikacím neměl možnost vyzkoušet své svěřence v přípravném utkání. Sám je zvědavý, co mu dnešní mač v Boleslavi ukáže. „Všechno teď bude jinak, je to vlastně začátek nové soutěže,“ dodal trenér.