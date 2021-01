Všichni samozřejmě vědí, jak dopadla minulá sezona FORTUNA:LIGY. Tým z Edenu se stal mistrem, a to poměrně suverénním. Nyní je opět vládcem tabulky – a to velmi suverénním. Titul je blízko, i když pražský celek musí odehrát ještě dvacet střetnutí.

Jeho postavení ještě upevnilo první „jarní“ kolo, během nějž o víkendu ztratili prakticky všichni její konkurenti. Z první desítky ligy zabrala za tři body pouze Slavia, druhý Jablonec a nyní čtvrté Slovácko.

Další ztrátu nabrali i dva hlavní konkurenti, tedy aspoň papírově. Sparta remizovala v Ostravě a ihned se zadrhla v plnění úkolu, který jí vystavil sportovní ředitel Tomáš Rosický: „Chceme hrát o první nebo druhé místo.“

Jablonec doráží

Plzeň ukopala v Příbrami jen plichtu 0:0, dál je devátá. Není tak jisté, zda bude schopná naplnit slova ředitele Adolfa Šádka. „Na jaře musíme vidět jinou Viktorku než na podzim. Jsem přesvědčený, že je v našich silách vše obrátit a vrátit klub do nejvyšších pater,“ pronesl.

Zatím to tak nevypadá, což si mohou přiznat také na Letné. Sparta má na Slavii manko devět bodů. Plzeň dokonce sedmnáct, k tomu absolvovala o jedno utkání více. V tuto chvíli se tak zdá býti jediným rivalem borců z Edenu (trochu překvapivě) Jablonec. Ten v pátek v Teplicích zahrál bravurně, domácí rozebral na součástky.

Přesto zkušený obránce Jan Krob, který na severu chytil druhou mízu po odchodu (právě) z Teplic, má jasno, kdo si pohraje na konci sezony s pohárem pro mistra. „O titulu je rozhodnuto. Slavia je odskočená úplně jinde a ostatní týmy hrají o druhé místo,“ řekl Krob. „My jsme jen udělali vítěznou sérii a dostali se až nahoru. Ale o titulu se nedá bavit. Všichni víme, že Slavia dvakrát třikrát neztratí.“

Hlasům z Jablonce však úplně nevěřte. Majitel Miroslav Pelta už léta žije pro svůj sen, pro triumf v lize. Vždyť sousední Liberec získal za posledních dvacet let tři tituly, což jabloneckého šéfa dozajista dráždí. Každopádně Jablonec je v tuto chvíli v takové formě, že při shodě okolností může Slavii prohnat. Co by se muselo stát, aby se k němu přidali (jindy velikáni) Plzeň se Spartou?

První tým musí změnit úspěšnost na venkovních hřištích. V bilanci v duelech na stadionech soupeřů je Viktoria až třináctá, z osmi utkání vyhrála jediné. Čtyřikrát prohrála.

Churavá Sparta

„Mužstvo má kvalitu, že doma dokáže zápasy zvládat, ale my to potřebujeme přenést na dlouhodobější a stabilnější výsledky i venku,“ uznal kouč Adrian Guľa.

Je to vskutku nutné, Plzeň hraje na Spartě i Slavii. Sparta zase nutně musí dát dohromady zraněními i tresty zdecimovaný kádr. Moc se to nedaří, vždyť na marodku aktuálně přibyl Ladislav Krejčí starší.

„Až nám přibudou další hráči, do útočné fáze podáme lepší výkon,“ věřil po remíze v Ostravě trenér Václav Kotal. Na Baníku Letenští ani jednou nevystřelili na bránu… Jejich výkon nebyl pro Slavii velká výstraha, stejně jako ten plzeňský. Pouze Jablonec (z reálných aspirantů na první místo) je ve formě. Slavia má k titulu blízko už v lednu.