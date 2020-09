Obhájce titulu ve třetím kole FORTUNA:LIGY jen remizoval 1:1 s nováčkem z Pardubic. Hrálo se ve vršovickém Ďolíčku.

Fotbalové utkání Fortuna ligy mezi FK Pardubice (v červenobílém) a SK Slavia Praha ( v černém) na Městském stadionu Ďolíček v Praze. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Ne, tenhle obstarožní stadionek ve Vršovicích není pro červenobílou družinku hřištěm zaslíbeným. Z Edenu je to sice jen dvě stanice tramvají, ale fotbalisté Slavie jako by za těch pár stovek metrů přeletěli do zcela jiného výkonnostního pásma. Míče jim tu zlomyslně odskakují od nohy, obrana se drolí a snad ani to pivo fanouškům tolik nechutná.