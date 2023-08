Neuvěřitelná dominance, střely celkem 31:11, střely na branku 15:1. Kdyby zápas Slavie se Zlínem, který završil čtvrté kolo FORTUNA:LIGY, skončil 6:1, nikdo by se asi nemohl divit. Slávisté ale ubojovali pouze hubené vítězství 2:1, zlínští totiž měli v brance kouzelníka Stanislava Dostála, na kterém si vylámala zuba řada slávistů.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) se ve 3. kole FORTUNA:LIGY utkali s pražskou Slavií. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

"Kdo někdy chytal, tak ví, že když to brankáři lepí, střely ho vyhledávají," usmíval se po zápase dvaatřicetiletý zlínský gólman do televizních kamer, když obdržel cenu pro nejlepšího hráče utkání.

"Zachránil nás od většího přídělu, chytil minimálně tři gólové šance," pochválil svého svěřence trenér hostů Pavel Vrba a slova chvály přidal i kouč sešívaných Jindřich Trpišovský: "Chytal skvěle, byl pohyblivý, takové šance ale musíme zkrátka proměňovat."

Od úvodního hvizdu se slávisté vrhli do útočení a zlínská obrana nevěděla, kam dříve skočit. Na Dostálovi ztroskotali (nebo se mezi tyče netrefili) postupně Schranz, Provod, znovu Schranz, dvakrát Jurečka, Zafeiris, Vlček, van Buren a na závěr Holeš s Lingrem… Co hráč, to skvělý zákrok brankáře nebo střela těsně vedle či do brankové konstrukce.

To, co se slávistům nepodařilo za úvodních 45 minut, podařilo se hned po dvou minutách druhé půle. Jurečka posunul míč Lingrovi a ten se zblízka konečně prosadil.

A následovaly další zahozené příležitosti slávistů. Jureček tváří v tvář Dostálovi neuspěl, Lingr měl dobrou šanci, Jurečka dorážel, všude ale byl démon Dostál. Toho překonal až v 60. minutě van Buren, který do sítě tečoval perfektní přihrávku Provoda.

Za stavu 2:0 se mohlo zdát, že už je rozhodnuto a do zlínské sítě začnou padat góly. Opak byl ale pravdou… Z prvního rohu hostů málem padl gól, brankář Kolář špatně odhadl situaci a pustil míč, který ale skončil na jeho tyči.

Po dalších neproměněných šancích Slavie pak Zlínští udeřilo opravdu gólově. Po centru Vukadinoviče a hlavičkoval Černín a míč si do vlastní sítě pod břevno ztečoval Vlček.

"V prvním poločase jsme mohli vést klidně 5:0, šancí bylo až moc. Gólman byl skvělý, ale musíme ty šance dávat. Hlavně závěr jsme měli dohrát více v klidu. Pustili jsme Zlín do hry, kluci se báli udělat chybu," přiznal Trpišovský.

"Výhra Slavie byla zasloužená," doplnil jej Pavel Vrba.

Kromě zahozených šancí si Trpišovský postěžoval i na kvalitu trávníku, který je v Edenu překvapivě ve špatném stavu. "Musíme to řešit. Hrozí zranění, kazí to hru a nesplňuje podmínky. A bude se to zhoršovat s tou zátěží, která teď bude. Víme, jaké to bylo loni a teď je to ještě horší. Nechceme se dožít toho, co bylo s trávníkem na konci podzimu," dodal slávistický kouč.

Slavia Praha - FC Zlín 2:1 (0:0)

Branky: 47. Lingr, 60. Van Buren - 84. vlastní T. Vlček. Rozhodčí: Orel - M. Vlček, Kříž - Zelinka (video). ŽK: Oscar - Cedidla, Janetzký. Diváci: 17.581.

Slavia: O. Kolář - T. Vlček, Ogbu, Holeš - Schranz (73. Tomič), Oscar (65. Ševčík), Zafeiris, Provod - Lingr (65. Jurásek), Jurečka (82. Tijani) - Van Buren (65. Chytil). Trenér: Trpišovský.

Zlín: Dostál - Cedidla (57. Ndiaye), Simerský, Didiba, Čelůstka - Janetzký - Reiter, Slončík (57. J. Kolář), Tkáč (80. Černín), Fantiš (57. Dramé) - Žák (57. Vukadinovič). Trenér: Vrba.