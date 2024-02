/FOTO, VIDEO/ Jen tři dny po vstupu do jarní části FORTUNA:LIGY čeká na fotbalisty Slavie další utkání. Ve středu 14. února jedou dohrávat odložený duel sedmnáctého kola do Zlína. Tři góly, které slávisté dostali v neděli doma od Jablonce, jsou určitě varováním a důvodem k zamyšlení.

"Tři inkasované góly doma, to byl extrém a myslím, že to se stane jednou za sezonu, takhle se to sejde. Je to i samozřejmě tím, že chcete vytvořit tlak, soupeř byl navíc maximálně efektivní a vše vyřešil správně. Navíc bych řekl, že nejde ani tak o počtech gólů, ale o naši reakci v těch situacích," řekl trenér Jindřich Trpišovský po nedělní výhře 4:3.

Tu zařídil gólem v sedmé minutě nastavení kanonýr Václav Jurečka. "Proto já osobně fotbal miluju, takovéto chvíle jsou nezapomenutelné. Emoce na začátku i na konci utkání byly velké, všichni jsme si to hrozně užili. Fanoušci snad taky," poznamenal Trpišovského asistent Milan Kerbr, který v Edenu nahradil k reprezentaci přesunutého Jaroslava Köstla.

Zlín patřil dlouho k nejhorším týmům soutěže, ale po změně trenéra, kdy Pavla Vrbu nahradil Bronislav Červenka, se zvedl. V jarní premiéře prohrál v Teplicích 1:2, určitě se pokusí získat cenný skalp proti Slavii."Od té změny šly jejich výkony nahoru, bude to nepříjemný soupeř. Kvalitu určitě mají, jinak by nebyli ve čtvrtfinále poháru. Chceme se na ně dobře a poctivě připravit," má jasno Kerbr.

Slávističtí trenéři se budou muset obejít bez útočníka Tijaniho, který proti Jablonci dostal čtvrtou žlutou kartu v sezoně a musí jeden zápas stát. Větší starosti ale budou po víkendu mít se skládáním obrany. Dostane poprvé v základní sestavě šanci největší a nejdražší zimní posila David Zima?

"Na tréninku vypadá dobře, akorát při příchodu měl v krevních testech velké únavové markery, takže to ještě ladíme. V Turíně byl ve skupině nehrajících hráčů, která trénovala trošku jinak, měla jiný program, takže David se ještě slaďuje s týmem. Zkrátka jsme se teď rozhodli pro jiné hráče, příště to ale může být zase jinak," vysvětloval Trpišovský.

