Mohl být mužem, který soupeři pomohl k výhře. Místo toho srazil Spartu do kolen. Slávistický brankář Ondřej Kolář v prvním poločase „sejmul“ Ladislava Krejčího a zavinil penaltu, tu pak ale s přehledem vychytal. „V tabulce se nám teď určitě bude dýchat lépe,“ řekl Kolář po úspěšném mači prvního s druhým týmem ligy.

Brankář fotbalistů Slavie Ondřej Kolář | Foto: ČTK

Jak vypadala penaltová situace z vašeho pohledu?

Byl to můj faul. Chtěl jsem odehrát balon, ten se bohužel zastavil a já trefil Krejčího. Naštěstí jsem se klukům odvděčil tím, že jsem to chytil. Kdyby se Sparta dostala do vedení, bylo by to těžké.