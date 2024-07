"Je to skvělé, takhle jsem si to vysnil. Byl jsem ve správný čas na správném místě. Pomohla mi i kupa štěstí, ale i to se počítá. Mám ohromnou radost," popisoval svoji trefu z 66. minuty, která v tu dobu znamenala vedení 3:0.

Fanoušci ho začali porovnávat s Tomášem Součkem. Kvůli jeho pozici na hřišti i číslu na zádech. "Trenér ho vzpomenul několikrát. Chce po mně, abych doplňoval vápno, abych měl body. V tomhle tedy inspiraci cítím. S číslem je to náhoda, chtěl jsem osmičku, tu má ale Lukáš Masopust, tak jsem si vzal 28, kterou jsem nosil ve Vlašimi," vysvětloval jednadvacetiletý záložník.

Slova chvály měl pro něj i kouč Jindřich Trpišovský. Ten ho nechal v obou ligových zápasech této sezony na hřišti plných 90 minut a Prebsl mu okamžitě začal důvěru splácet.

"Filipa znám dlouho, v Liberci mě překvapil na postu, kde hraje teď u nás. Má výhodu šestitýdenní přípravy, na Slovácku jsme měli špatná data, on je měl ale nejlepší. Suverénně atakoval data nejlepších hráčů v top zápasech minulé sezony, byl ustřelený asi o dva a půl kilometru. Samozřejmě z části i tím, že odehrál celý zápas. To potřebujeme pro náš způsob hry. Pro něj je dobré hrát dlouhé míče nahoru, umí to, je schopný zrychlit hru. To nám vloni chybělo, on nám to dodává," chválil Prebsla Trpišovský.

Filip Prebsl po utkání mezi novináři:

"Hrál od 35. minuty se žlutou kartou, zvládl to, měl toho plné zuby na konci, zápas byl nahoru dolů. Je to takový bonusový hráč, jsme s ním hodně spokojení. Může hrát i v trojici stoperů, jeho ofenzivní složka je na vysoké úrovni. Ceníme si komplexnosti výkonu u něj, hrozně vyspěl, v Portugalsku byl s námi před třemi lety, ušel obrovský kus cesty. Dává nám variabilitu nejen v zakládání. Dneska 1+1, to se dlouho nestalo u středopolaře. Ale nechci ho přechválit, to se v minulosti nevyplatilo," usmíval se kouč.

Pro mladého záložníka je jeho důvěra důležitá pro další rozvoj. „Očekávání jsem od sebe měl jen ta největší. I přes ohromnou konkurenci jsem si dal za cíl pomoci týmu co nejvíce, ať už na hřišti nebo z lavičky. Hned od prvního tréninku jsem dělal všechno proto, abych se do základní sestavy dostal a udržel se v ní i pro každé utkání," povídal Prebsl po zápase mezi novináři.

Oddychl si rovněž i kvůli tomu, že se týmu podařilo zapomenout do remízového vstupu do sezony. "Soustředili jsme se na to od prvního dne po Slovácku. Říkali jsme si, že zaváhání musíme odčinit. Základem byla pevná defenziva a gólová nadstavba. Hned na začátku jsme skórovali, to nás uklidnilo, vítězství dodá klid a radost nám i fanouškům," dodal Filip Prebsl.